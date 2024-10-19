10月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月19日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月18日主持例行記者會，並就涉台問題、美方對中國企業實施非法單邊制裁等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



毛寧：應印度尼西亞政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席10月20日在雅加達舉行的普拉博沃總統就職儀式，並於10月19日至21日訪問印尼。



應文萊政府邀請，國家副主席韓正將於10月21日至23日訪問文萊。



總台央視記者：我們注意到中方發布了習近平主席將出席金磚國家領導人第十六次會晤的消息。請問中方對此次會晤有何期待？



毛寧：今年是“大金磚合作”開局之年，此次會晤是金磚擴員後首次舉行，國際社會廣泛關注。自成立以來，金磚國家始終秉持開放包容、合作共贏精神，堅守團結自強初心，致力於維護多邊主義，成為國際事務中積極、穩定、向善的力量。



本次會晤中，習近平主席將出席領導人小範圍、大範圍會議，“金磚+”領導人對話會等活動並發表重要講話，同各國領導人就當前國際形勢、金磚務實合作、金磚機制發展以及共同關心的重要問題深入交流。中方願同各方一道努力，推動“大金磚合作”行穩致遠，開啟“全球南方”聯合自強新紀元，共同促進世界和平與發展。



日本朝日新聞記者：深圳日本男童遇襲事件發生已經一個月了。發言人在前天記者會上說，暫時不瞭解更多信息，建議問主管部門。我們向深圳市相關部門詢問，還沒有收到回復。昨天，中日外交部相關部門就此進行了溝通。據說中方將按照司法程序在適當時間作出解釋。請問中方會在什麼時候提供掌握的信息？

