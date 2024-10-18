印度至少25人因飲用劣質酒死亡

中評社北京10月18日電／據大公報轉編印度媒體17日報道，印度比哈爾邦近日發生劣質酒致死事件，目前已有至少25人死亡。



媒體援引當地警方負責人阿洛克·拉傑的話報道，警方已逮捕22名與售賣“受污染私釀酒”有關的嫌疑人。此外，20多名因飲用劣質酒出現不良反應的人仍在醫院接受治療，死亡人數可能上升。



事發後，比哈爾邦首席部長尼蒂什·庫馬爾要求有關部門對參與販賣私釀酒的人采取嚴厲措施。



比哈爾邦於2016年禁止酒類售賣。此後，當地因飲用非法生產私釀酒而死亡的事件屢見不鮮。