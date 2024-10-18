第二屆沖繩中國音樂節在日本那霸舉辦

16日，第二屆沖繩中國音樂節演出現場。（中國駐福岡總領事館供圖）（圖源：新華社） 中評社北京10月18日電／據新華社報導，第二屆沖繩中國音樂節16日在日本那霸市舉辦。出席音樂節的嘉賓紛紛表示，沖繩同中國交流歷史源遠流長，希望音樂節以文化藝術連接中日兩國民眾，開啟兩國更多友好交流。



中日各界友好人士共600餘人參加本屆音樂節。



本屆音樂節由祝福祖國、閩琉情緣、文化傳承、共創未來四大篇章構成。來自中國福建的民樂團與日本琉球交響樂團演奏的中日名曲引發全場觀眾心靈共鳴；中國福建特色歌舞、川劇變臉、敦煌舞蹈和馬頭琴演奏展現出中華文化的多姿多彩；日本沖繩太鼓、琉球舞蹈和傳統民謠彰顯文化融合精彩魅力……音樂節上的演出為中日兩國觀眾帶來一場音樂盛宴。



中國駐福岡總領事楊慶東表示，沖繩中國音樂節自去年舉辦以來，廣受本地市民、僑胞喜愛，成為加強中日文明互鑒、增進兩國民眾友誼的一大品牌活動。沖繩同中國交往歷史悠久，多年來同福建等地交流合作成果豐碩，希望雙方以此次音樂節為契機，傳承友好傳統，推進務實合作，拉緊人文紐帶。今年是新中國成立75周年，中共二十屆三中全會向世界傳遞中國改革不停頓、開放不止步的重要信息，中方近期推出一攬子增量政策，將為包括沖繩在內的日本各地深化對華互利合作創造更大空間。期待日方抓住中國發展機遇，同中方一道為全面推進兩國戰略互惠關係發展注入新的活力。



沖繩縣知事玉城丹尼表示，中國和沖繩自古以來便在多領域開展交流，以此為基礎，沖繩縣和福建省締結了友好關係。在中華人民共和國成立75周年之際舉辦此次音樂節，對於促進日中兩國文化交流具有重要意義，期待今後中國和沖繩進一步鞏固友好關係，加強各領域交流合作。