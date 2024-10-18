中評社北京10月18日電／網評：一元門票的啓示



來源：人民日報 作者：陳世涵



今年國慶假期，“國風煙花大會”在湖南瀏陽的天空劇院上演，絢爛的焰火秀點亮了夜空，也點燃了社交媒體的討論熱情。



這并非這座“花炮之都”第一次走紅網絡。自2023年2月起，瀏陽天空劇院周末焰火秀在每周六晚如約而至，門票售價僅1元。璀璨的煙花引得年輕群體蜂擁而至，良好的口碑又通過社群不斷傳播和放大，使得焰火秀累計吸引游客逾450萬人次，網絡好評如潮。



一場焰火秀，成本幾十萬甚至上百萬元，是否賠本賺吆喝？效益在門票外。得益於周末焰火秀，當地酒店的餐飲和住宿訂單均有大幅增長，企業擁有了宣傳推廣的好平台，瀏陽花炮的知名度和品牌影響力也進一步擴大。數據顯示，瀏陽每場焰火秀能拉動文旅消費逾2000萬元，活動開展以來累計帶動文旅消費超150億元。“白天游鄉村，晚上看焰火”，如今成為當地文旅新名片。門票收入損失了，但城市形象提升了，當地經濟發展的新動力更為強勁。



1元門票代表著一種創新思維。這種“四兩撥千斤”的巧思，激活了文旅市場的一池春水。一條綫串珠成鏈，黃河主題國家級旅游綫路將原本各自獨立的文旅資源有機聚合起來，生動呈現黃河兩岸多彩的歷史文化和壯美的自然風光；一部劇點燃向往，電視劇《我的阿勒泰》以散文化的表達、詩意的場景，讓許多觀衆在鬆弛療愈中泛起情感的漣漪，繼而奔赴蒼蒼莽莽的西北邊陲；一場演唱會引爆激情，源於游客倡議、始於群衆自發的甘肅鳴沙山月牙泉“萬人星空演唱會”，為傳統文旅帶來發展新機遇……從這些案例中不難發現，文旅產業的創新點，既可以來自對時下熱點的追蹤跟進，也可以來自對自身資源禀賦的挖掘再造。



促進文旅產業發展，除了要尋找到創新支點，堅實的文旅基礎、完善的配套服務、長遠的發展規劃也是關鍵。一個地方即便處於流量的風口，但如果缺乏與時俱進的文旅思維，片面追求短期收益的最大化，也難以將流量變為“留量”、走紅變為“長紅”。於游客而言，旅行從抵達時開始，樂趣往往沉澱在過程之中。無論是偶然察覺的暖心舉動，還是熱情周到的服務體驗，都會從游客那裡催生出一條條感性化、個性化卻對後來者影響頗深的口碑評價。細節成就美好，高質量的文旅建設需要“致廣大而盡精微”。

