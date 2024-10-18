香港金管局推出5項措施支持中小企業發展

中評社北京10月18日電／據新華社報導，香港金融管理局18日出台5項措施，從資金及銀行產品和服務方面，進一步支持中小企業持續發展與轉型升級，協助它們開拓新業務與市場。



金管局介紹，5項措施包括：釋放銀行資本便利中小企業融資需求；預留專項資金支持中小企業；推出更多協助中小企業轉型的信貸產品及服務；增加更多“部分還本”安排選項；投放足够人手和資源，盡早落實“中小企融資擔保計劃”的優化措施。



在釋放銀行資本方面，金管局將逆周期緩衝資本比率由1％下調至0．5％，并允許銀行提早實施《巴塞爾協議Ⅲ》下對中小企業貸款較優惠的資本要求。



金管局稱，16家活躍於中小企業貸款的銀行，已經在其貸款組合中預留總共超過3700億港元的中小企業專項資金，便利中小企業客戶獲得所需融資，以應對多變的經營環境。銀行也會根據中小企業的需要和發展，定期檢視和考慮增加專項資金的規模。



香港特區行政長官李家超16日在發表其任期內第三份施政報告時表示，允許“中小企融資擔保計劃”的借款企業就現有及新造貸款申請最多12個月“還息不還本”，并將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至10年和8年，同時向兩種擔保產品下的新造貸款提供“部分本金還款”選項。