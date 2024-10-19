何建宗答中評：施政報告兼具法理情為一體

一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗 中評社香港10月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月16日上午向立法會發表《行政長官2024年施政報告》。一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗接受中評社採訪，他表示，新發表的行政長官施政報告，可謂兼具“法、理、情”，是一份前瞻性，敢於面對問題並提出創新政策的報告。



何建宗表示，劏房問題便是一個好例子。2021年，時任國務院港澳辦主任夏寶龍在出席《香港國安法》一周年研討會時表示“香港要告別劏房和籠屋”，這是中央官員罕有就香港個別政策問題和社會現象明確表態。在特區政府的努力下，本年施政報告提出了以“簡朴房”為名的規範劏房，為劏房居住環境設立最低標準，給予現有劏房緩衝期，杜絕新增不合規劏房等等：既使用法律手段定出最低標準，也體諒到現有11萬劏房住戶的實際住房需要，不致讓他們無家可歸，是兼具原則性和靈活性的惠民措施。下一步，當然是期待特區政府積極造地，繼續減少劏房數目，逐步清零。



何建宗亦表示，施政報告的另一重點是“搶人才”，貫徹三中全會提出的“打造國際高端人才集聚高地”的新定位。這個定位在國家面對國際新形勢，包括美西方的各種打壓的環境下，意義重大，是發揮“一國兩制”優勢，體現“國家所需，香港所長”的新舉措。這份施政報告在過去兩年搶人才的各種措施的基礎上，提出了兩大方向，一是擴大和更新人才清單，由學歷和收入為主增加產業導向的元素。例如重點吸納符合“八大中心”要求及相關科目表現突出但未必是“百強”的大學進入高才通的名單，包括國外個別藝術和時裝學院；二是集中吸納海外人才，包含吸引現有人才和以留學吸引未來人才。

