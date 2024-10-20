陳志豪答中評：施政報告展現推動改革的氣魄

粵港澳大灣區青年總會副主席、西貢區議員陳志豪 中評社香港10月20日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月16日上午向立法會發表《行政長官2024年施政報告》。粵港澳大灣區青年總會副主席、西貢區議員陳志豪接受中評社採訪，他表示，李家超行政長官在新一份《施政報告》以經濟建設為重點，在社會各方面也提出改革的舉措，展現出大力推動改革的氣魄。



陳志豪表示，新一份《施政報告》能夠回應及把握“三中全會”全面深化改革的時代步伐及機遇，能夠回應及把握完成《基本法》第23條立法後，社會各界期盼行政機關能夠帶領香港積極拚經濟、謀發展的新時代呼聲，值得大眾支持認同。



陳志豪亦表示，新一份《施政報告》既強化了金融業、貿易及航運物流等傳統優勢產業，加大力度推動傳統優勢產業的升級，又加大力度和提速發展新興產業，例如成立工作組推動低空經濟的發展，促進文化體育旅遊融合發展等，體現出從無到有，從有到優的改革精神。此外，李家超行政長官也作了未雨綢繆的準備，例如推動創立香港第三所醫學院，培育更多醫護人員以應對香港的人口老化問題；年底啟動交椅洲人工島工程環評程序，研究推動荃灣及深水埗的市區重建工作等，保障了香港未來有足夠的發展空間。



談到有關青年發展的措施，陳志豪稱，新一份《施政報告》在青年發展方面也有頗多著墨，例如優化“大灣區青年就業計劃”，放寬申請資格及增加向企業發放的津貼等，有助於推動吸引更多青年到大灣區就業，更深度融入國家發展大局；擴大“共創明‘Teen’計劃”、推出協助青年購買居屋的政策措施等。這些措施也是符合青年期望，配合到青年的發展需要。

