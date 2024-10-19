恒生大學舉辦兩岸三地新聞傳播學院院長論壇

2024兩岸三地新聞傳播學院院長論壇現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港10月19日電（記者 袁曉麥）10月18日，2024兩岸三地新聞傳播學院院長論壇在香港恒生大學舉行，主題為“人工智能(AI)時代下新聞傳播教育的創新與合作”。作為香港近年來難得一見的學術盛會，此次論壇吸引了來自兩岸三地的多位新聞傳播學院院長和資深教授與會，深入探討人工智能對新聞傳播教育的影響。



論壇開幕式於上午10時正式開始。香港恒生大學校長何順文教授和傳播學院院長曹旨言教授分別致開幕詞和歡迎辭。何順文教授在致辭中指出，雖然人工智能為新聞教育帶來了挑戰，但也提供了前所未有的機遇，特別是在培養具有專業分析能力的人才方面。他強調，新聞教育的重要性並未因技術進步而減弱，反而隨著AI技術的發展對新聞人才的專業性要求更高。此外，何教授還介紹了香港恒生大學在博雅教育和培養學生核心能力（簡稱“5個C”能力，即批判性思維、創新性、溝通協作、人文關懷和終身學習能力）方面的努力，他認為，這些能力在AI時代，特別是在新聞傳播領域具有極高的價值，對於維護社會公正和透明度至關重要。



曹旨言教授在致辭中強調，人工智能AI技術突飛猛進，為新聞傳播領域帶來了前所未有的影響和機遇。AI技術不僅改變了我們獲取、傳遞信息的方式，也重新定義了新聞傳播的教學方法和學習的一個模式。作為新聞傳播學院的院長，我們肩負著培養未來傳播人才的重任，必須積極應對這些的變化，也要提出前瞻性的規劃。因此，此次論壇特別以“人工智能AI時代下新聞傳播教育的創新與合作”為主題，就是希望所有與會的嘉賓在三場討論當中，共同探討新聞傳播教育未來發展的方向。



隨後，與會嘉賓進行了大合照，為這次重要的學術交流活動留下珍貴瞬間。

