王毅會見美國歐亞集團總裁佈雷默

中評社北京10月18日電／10月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅會見美國歐亞集團總裁佈雷默。



新華社報導，王毅說，習近平主席強調，大國要有大國的樣子。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，要有大國胸懷，承擔大國責任，發揮大國作用，共同應對全球性挑戰，實現共贏多贏，這符合兩國人民的利益，也是世界各國的共同期待。中國外交以習近平外交思想為根本遵循，堅持走和平發展道路，致力於為中華民族偉大復興創造良好外部環境；堅持不干涉內政原則，尊重各國人民自主選擇的發展道路；堅持秉持公道正義，維護大多數國家的正當權益。中國將以自身的確定性應對當今世界的所有不確定性，將繼續站在國際道義高地，為人類的整體進步發展做出努力。



王毅強調，中方將繼續按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理對美關係。希望美方相向而行，將兩國元首共識真正落到實處，樹立客觀理性的對華認知，改變零和博弈的思維定式，同中方一道，繼續積極探索兩個大國在這個星球上的正確相處之道。



佈雷默表示，美中關係是當今世界最重要的雙邊關係。歐亞集團樂見兩國關係在雙方努力下展現企穩勢頭，願繼續為美中長期和平共存坦誠建言獻策，希望兩個大國共同致力於維護穩定的國際秩序。