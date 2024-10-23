鐘厚濤語中評：賴清德企圖重構“台獨”化

鐘厚濤（中評社資料圖） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤日前接受中評社記者採訪時指出，賴清德所謂“中華民國在台澎金馬落地生根”是企圖對“中華民國”進行“台獨化”的重新建構，是要借所謂“中華民國”之名來行“台獨”之實，具有更強的迷惑性和欺騙性。賴清德所謂“中華民國和中華人民共和國互不隸屬”，是由蔡英文時期的“兩岸互不隸屬”變為了“兩國互不隸屬”，挑釁性更強。所謂“祖國論”其實是賴清德的一種話術，是他的一種新的所謂“歷史敘事”，其本質是一種認知戰。未來，賴清德有可能會加大在國際社會謀“獨”的野心，或會同美國聯手推動所謂“台灣問題國際化”。



賴清德企圖對“中華民國”進行“台獨化”的重新建構



鐘厚濤表示，所謂“中華民國在台澎金馬落地生根”，其本質是民進黨原先長期堅持的所謂“中華民國是台灣”這一論述的延續和變種。長期以來，民進黨和國民黨關於“中華民國和台灣究竟是何關係”一直有巨大的分歧和差異。國民黨的主張是“中華民國在台灣”，認為“中華民國”從1911年成立，但是到1949年之後，因為特殊的歷史原因暫時遷移到台灣。但是民進黨卻認為“中華民國是台灣”，將“中華民國與台灣直接畫上等號”。由此可見，現在賴清德所謂“中華民國在台澎金馬落地生根”的說法，其實是民進黨長期以來主張的所謂“中華民國是台灣”這論述的變體。

