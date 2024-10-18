以軍打死哈馬斯領導人　加沙停火前景仍不明

中評社北京10月18日電／以色列國防軍和以國家安全總局（辛貝特）17日晚發表聯合聲明說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人葉海亞·辛瓦爾已在加沙地帶的以軍行動中死亡。



新華社報導，辛瓦爾是哈馬斯政治局領導人。以色列稱辛瓦爾策劃並實施了去年10月7日哈馬斯武裝人員在以色列的襲擊行動。分析人士指出，儘管以方將辛瓦爾之死稱作“重要時刻”，但不意味著加沙地帶衝突的結束，中東地區局勢將繼續動蕩。



辛瓦爾之死



以色列方面發表的聲明說，以軍16日在加沙地帶南部的一次軍事行動中打死了3名哈馬斯武裝人員，經辨認，確認其中一人為辛瓦爾。



辛瓦爾是哈馬斯下設安全機構的主要創始人，2017年起成為哈馬斯在加沙地帶的領導人，以“鐵腕”作風聞名。他被以色列視為去年10月7日哈馬斯對以色列襲擊行動的主要策劃人之一，據信長期藏身於加沙地帶的地道中躲避以軍追殺。今年7月，哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，哈馬斯一周後發表聲明，宣佈辛瓦爾接替哈尼亞成為哈馬斯政治局領導人。



以總理內塔尼亞胡宣佈辛瓦爾之死是一個“重要時刻”。多家媒體指出，辛瓦爾的死亡是對哈馬斯的重大打擊。美國戰略與國際問題研究中心中東項目主任喬恩·阿爾特曼認為，辛瓦爾之死並不意味著加沙衝突的結束，而是衝突進入了新階段。辛瓦爾死後，哈馬斯作為一支戰鬥力量或將面臨分裂，其內部一些分支可能會進一步訴諸暴力抗爭，而另一些則可能會考慮其他選項。



不過也有專家認為，哈馬斯方面對這一局面已經有所準備。巴勒斯坦政治分析家薩里·烏拉比指出，自新一輪衝突爆發以來，哈馬斯與以色列對抗激烈，辛瓦爾之死或許早已在意料之中。巴勒斯坦聖城大學教授艾曼·拉基卜也指出，儘管辛瓦爾的死亡給哈馬斯帶來沉重打擊，但該組織目前仍具有一定凝聚力，對抗以色列的行動也將繼續。

