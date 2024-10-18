聯黎部隊：維和部隊任務比以前任何時候都重要

中評社北京10月18日電／聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）發言人安德烈亞·泰嫩蒂18日說，雖然面臨2006年以來最艱難局勢，但聯黎部隊仍在繼續執行維和任務，現在維和部隊的任務比以前任何時候都重要。



泰嫩蒂接受新華社記者採訪時說，自去年10月初以來，沿黎以臨時邊界“藍線”的交火使聯黎部隊在黎巴嫩南部行動區域所處的環境變得極為嚴峻，儘管目前巡邏大部分已暫停，但維和人員仍在繼續執行維和任務，堅守所有陣地。



泰嫩蒂說：“我們與黎巴嫩和以色列當局以及派遣維和人員的國家保持定期聯繫。”他敦促各方緩和緊張局勢，提醒各方有義務確保維和人員的人身安全，避免採取任何可能傷害維和人員的行動。



他還說，聯黎部隊已為所有可能出現的情況制定了應急計劃。一旦需要，將立即啟動相應的應急計劃。



隨著黎以衝突不斷升級，近期已有多名聯黎部隊維和人員受傷。國際社會多次對以色列提出抗議和譴責。以色列總理內塔尼亞胡13日說，黎巴嫩真主黨將聯黎部隊用作“人盾”，以軍曾多次提出聯黎部隊撤出戰區的要求，但屢遭拒絕。



據黎巴嫩公共衞生部17日公佈的最新統計數據，自去年10月初至今，黎以衝突已在黎巴嫩造成2412人死亡、超1.1萬人受傷。