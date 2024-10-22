富權：林信義出席APEC峰會會否故伎重演？

中評社香港10月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：林信義出席“APEC”峰會會否故伎重演？以下為文章內容。



在經過一波三折的折騰後，台灣當局昨日終於宣布，將由“總統府資政”、台杉投資管理顧問公司董事長林信義，代表“中華台北”出席將於十一月十五日至十六日在秘魯利馬舉行的二零二四年“亞太經濟合作組織”（APEC）的領導人非正式會議。今年秘魯“APEC”的主題為“賦權、包容、成長”。



今年代表“中華台北”出席“APEC”峰會的人選，賴清德曾經耍了幾手“政治手腕”。先是提出由曾出任“副總統”的陳建仁作代表，但遭到東道主拒絕，理由是“APEC”的運作由會員體採取“共識決”，希望由無政治背景的人士參與。後來又放風將由二零零七年代表“中華台北”的宏碁集團創辦人施振榮出席，但遭“總統府”否認，僅稱替代人選還在討論中。最後是內定由林信義擔任“中華台北”代表，並告知秘魯，秘魯方面也已接受，並派特使赴台正式遞送邀請函。



即使如此，賴清德仍然在耍政治手段，聲稱林信義是台灣當局的“領袖代表”，意圖偷渡“獨立主權”的謬論，把作為地方經濟體的“中華台北”提升到“國家”的地位，與“APEC”的成員中，除“中華台北”和“中國香港”的地方經濟體會員之外的國家成員體“相提並論”。



實際上，在一九九一年中國和“APEC”簽署的《諒解備忘錄》中，明確定義中國是主權國家，台灣、香港則為地區經濟體，因此台灣地區是以“中華台北”（Chinese Taipei）的名義年加入“APEC”。也因為香港同為地區經濟體，一九九七年中國政府恢復對香港行使主權後，在“APEC”里，香港的名稱改為“中國香港”（Hong Kong， China）。



一九九三年，在時任美國總統克林頓的倡議下，“APEC”拍板每年舉行領導人非正式會議，以為區域合作提供更大的戰略視野與方向。在中國和“APEC”簽署的《諒解備忘錄》的規範下，由於“中華台北”只是地方經濟體，因而其出席峰會的代表，只能是代表“中華台北”，並非是台灣地區領導人的“代表”。但由於同是地方經濟體的香港，在已經確定於一九九七年回歸，因而屆時在改名“中國香港”的同時，香港特區行政長官可以出席“APEC”峰會。因此，台灣當局雖然不敢公然稱林信義為“賴清德『總統』的代表”，但卻使用了“領袖代表”一詞，是企圖“偷換概念”、“瞞天過海”。



賴清德為何會挑選林信義作“中華台北”的代表出席今年度“APEC”的峰會？據“總統府”總統府發言人郭雅慧表示，林信義曾三度參與“APEC”會議，熟悉“APEC”運作及議題，並分別於二零零零年文萊及二零零一年上海代表“中華台北”參加“APEC”部長級年會，二零零五年獲陳水扁指派擔任“領袖代表”，率團參加在韓國釜山舉行的“AOEC”峰會，皆圓滿達成任務。



郭雅慧又表示，林信義為現任“總統府資政”兼“行政院經濟發展委員會”顧問，資歷橫跨公私部門。出身企業經理人，於企業歷練中華汽車副董事長、新安產物保險公司董事長職務之後，以企業管理專才進入“政府”任職，先後擔任“經濟部長”、“行政院副院長”兼“經建會”主任委員、財團法人工業技術研究院董事長等要職，熟嫻“國家”經貿政策的制定與執行。這就暗示，林信義既是民間企業主，也是“政府”官員。



當然，從歷年擔任出席“APEC”峰會的“中華台北”代表的人選看，從蕭萬長、辜振甫、江丙坤、彭淮南、李遠哲、林信義、張忠謀、施振榮、連戰、宋楚瑜、張忠謀等人的背景看，即使是民間財團人士，也大多具有“總統府資政”之類的官方身份，甚至曾經出任部會首長級的官員，但既然按照《諒解備忘錄》規定，台灣地區的“經濟部長”可以出席“APEC”的“雙部長會議”（台灣當局的“外交部長”不能出席），因而具有這些官方背景人士代表“中華台北”出席“APEC”峰會，是合規的。至於曾經出任“副總統”和“行政院長”的連戰、蕭萬長也能出席“APEC”峰會，那是在承認“九二共識”的馬英九當政的時期，而且兩人也承認“九二共識”。

