學者專家在港把脈 論AI時代新聞傳播教育

與會學者合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港10月20日電（記者 袁曉麥）香港恒生大學傳播學院於2024年10月18日至19日舉辦“2024兩岸三地新聞傳播學院院長論壇”，來自中國內地、香港和台灣的新聞傳播學院院長和資深教授齊聚一堂，深入探討三項議題，包括：人工智能對新聞傳播教育的影響與機遇、傳播教育的策略與創新、以及人工智能脈絡下產業界和學術界合作的機會與新模式。



首場討論由香港恒生大學傳播學院院長曹旨言教授主持。北京師範大學新聞傳播學院院長張洪忠教授作為引言人，為與會者分享了智能傳播時代的人才培養及思考。張洪忠教授在引言中指出，目前傳播學人才培養體系面臨困境，傳統的專業知識和技能已變為通識常識，無法滿足現代社會對人工智能技術背景下的專業人才需求。因此，必須抓住前沿問題和特色問題，緊跟信息流轉型的步伐，培養適應人工智能技術背景的專業人才。



與會學者們指出，人工智能對於新聞產業和新聞傳播教育的影響日益顯現，從自動化報導到數據分析，AI正在重新定義我們如何收集、編輯和分發新聞資訊，以及傳播的模式。AI 也對傳播學理論、研究方法、課程設計和人才培養方面，產生明顯的衝擊。在此脈絡下，新聞傳播教育需要重新審視現有的教育體制，進行課程改革，並強調跨學科、跨領域的合作與創新。學生的學習模式也需要改變，包括鼓勵學生探索AI在新聞報導、公關和各種傳播方式中的應用，並協助學生學習如何利用數據講述故事，同時理解AI技術的潛在風險與倫理挑戰。



論壇於10月18日下午進入第二階段，聚焦“人工智能時代下新聞傳播教育的策略與創新”這一熱點話題。這場討論由香港城市大學媒體與傳播系系主任黃懿慧講座教授主持。美商亞洲集團董事總經理、香港恒生大學傳播學院客席教授陳澍先生作為引言人，為與會者勾勒出了AI時代新聞傳播行業的發展趨勢及其對教育的啟示。陳教授指出，AI技術在新聞傳播領域主要影響了信息分配、信息收集和內容製作三個方面，例如新聞平台通過算法推送內容給用戶、利用AI技術快速生成多語言版本的紀錄片等內容。此外，AI技術對新聞行業中的內容創造者、新聞傳播者以及新聞平台均產生了較大影響。對於內容創造者而言，AI能夠幫助他們收集和製作新聞資料，提高效率並降低成本。對於新聞平台來說，大數據分析技術能輔助其更好地挖掘、鞏固自身的讀者群體。

