阿聯酋促成俄烏交換新一批被俘人員

中評社北京10月19日電／據新華社報導，阿聯酋外交部18日發表聲明說，阿聯酋成功斡旋促成俄羅斯和烏克蘭完成新一輪換俘，雙方各向對方移交95名被俘人員。



聲明說，阿聯酋將繼續致力於為和平解決俄烏衝突尋找途徑，呼籲通過外交和對話方式避免局勢升級，阿方支持一切可緩解因俄烏衝突造成的人道主義危機的行動。



另據俄羅斯衛星通訊社18日援引俄國防部發布的消息，經過談判，95名俄羅斯軍人已從烏克蘭控制區返回。作為交換，95名烏克蘭戰俘被移交給烏方。目前，此次俄軍被釋放人員正在白俄羅斯接受必要的心理和醫療援助。