法以領導人就中東局勢齟齬不斷

中評社北京10月19日電／據新華社報導，中東戰火蔓延，法國和以色列領導人為此持續“言語交鋒”，齟齬不斷。法國總統馬克龍呼籲以色列等各方停火，避免巴勒斯坦加沙地帶的災難在黎巴嫩重演；以色列則無視國際社會和平呼聲，持續推進軍事行動。



本月5日，馬克龍在法國公共電台播出的專訪中說：“當前要緊的是重返政治解決方案，停止為（以色列）在加沙地帶作戰提供武器。”他表示，法國不提供此類武器。



以色列總理內塔尼亞胡當晚回應說，以色列為“捍衛文明”多線作戰，法國和其他提出對以色列實施武器禁運的西方國家都應該“感到羞恥”。內塔尼亞胡表示，“無論有沒有他們的支持，以色列都會最終得勝，而他們的恥辱將持續”。



法以領導人6日進行電話溝通。法國總統府發布公告說，馬克龍相信中東地區停火的時機已經到來。無論是西方向以色列提供武器，還是以色列延長在加沙地帶的戰爭並將戰火蔓延至黎巴嫩，都無法帶給以色列人和地區所有民眾期望的安全。馬克龍強調，必須立即制定以色列和中東地區安全所必需的政治解決方案。



以色列總理辦公室就此次通話發布的公告則說，內塔尼亞胡重申以色列希望“友國能站在自己一邊，而不是施加限制”。



此後，法國繼續斡旋。法國外交部9日宣布，在馬克龍倡議下，法國將於24日在巴黎舉辦部長級國際會議，重點討論黎以衝突和對黎巴嫩的人道主義援助。



以色列持續推進在黎巴嫩的地面行動，甚至自本月10日起頻頻襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊），引發國際社會強烈譴責。法國外交部為此召見以色列駐法大使。



本月15日，法以領導人再度通話。法國總統府16日發布公告說，馬克龍譴責真主黨襲擊以色列領土；他同時譴責以色列在加沙地帶和黎巴嫩發動的“無差別襲擊”，認為這造成了“無法承受的死傷”。就黎巴嫩局勢，馬克龍說停火“十分必要”，並呼籲以方停止行動。馬克龍還對以方襲擊聯黎部隊感到“不齒”，敦促以方停止這一“無可辯解”的行動。

