世界媒體峰會代表點贊大美新疆

2024年10月15日，外國嘉賓在吐魯番市高昌區亞爾鎮新城片區新城西門村參訪。（圖源：新華社） 中評社北京10月19日電／據新華社報導，以“人工智能與媒體變革”為主題的第六屆世界媒體峰會10月14日在烏魯木齊開幕。來自全球106個國家和地區的208家媒體、政府部門、國際組織等機構的500多名代表參加本次峰會，探討媒體在新一輪科技革命和產業變革中的角色和責任，共商如何更好講好世界現代化建設的故事，推動全球共同發展。



此次峰會既是全球傳媒界的盛大聚會，也是實地瞭解中國新疆的重要窗口。



15日至17日，應邀出席峰會的外國嘉賓代表走進大美新疆多地。在天山南北，欣賞旖旎的自然風光、體驗燦爛的中華文明、感受澎湃的發展律動，在歷史與現實交織中，他們盛贊“新疆的發展讓人驚嘆”“期待下次再來”。



“讓大家認識一個真實、開放、美好的新疆”



深秋時節的新疆天山天池景區靜美壯闊，色彩繽紛的風景讓外國嘉賓們沉醉。



“太美了！”塞拉利昂《標準時報》副總編輯阿布·巴卡爾·卡爾博一邊跟著哼唱景區播放的中文歌曲，一邊拿起手機不停拍攝照片和視頻。“我到過中國的許多地方，但新疆的自然風光依然讓我震撼。”卡爾博說，“每次來中國都有新發現、收穫新體驗。”



喀贊其、六星街、伊犁街……在伊寧市，一條條百年老街，從傳統特色美食到琳琅滿目的手工藝品，讓遊客流連忘返。



伊寧具有地域特色的老建築和居民庭院，深深吸引了希臘《論壇報》助理執行編輯伊奧安娜－瑪麗亞·皮埃裡：“這是我第一次來中國，我很喜歡伊犁老城的建築。”



“這次來到新疆，走進喀什，給我耳目一新的感覺。”馬來西亞國家新聞社主席黃振威說，這些年新疆經濟社會不斷發展，“我看到了新疆的無限潛力與可能，也讓我對這裡的未來充滿期待”。



“這裡的美麗超乎想象”“這是一個適合度假的地方”“我希望能帶家人一起來”……外國嘉賓表示，會把自己參訪新疆的照片、視頻發布到社交媒體上，將這段難忘經歷分享給更多人，“讓大家認識一個真實、開放、美好的新疆”。

