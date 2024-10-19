福建省台辦傳達習近平總書記的重要講話精神

（來源：福建省台辦） 中評社北京10月19日電／據福建省台辦消息，10月18日下午，省委台辦召開室務（擴大）會議，室務會議召集人、主任林文生主持會議，傳達學習習近平總書記在福建考察時的重要講話精神和省委常委會（擴大）會議精神，研究貫徹意見。隨後，召開全辦幹部職工大會，安排部署學習宣傳貫徹和下一步對台重點工作。



會議指出，在新中國成立75周年之際，在黨的二十屆三中全會勝利閉幕不久，在新福建建設10周年的新起點上，習近平總書記回到福建考察調研指導，意義重大而深遠。全省台辦系統要把學習宣傳貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神作為當前和今後一個時期的重大政治任務，堅定自覺地用習近平總書記重要講話精神統一思想和行動，繼續在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，以實際成效堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



會議強調，要提高站位、深學細悟，切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來。深入領會習近平總書記福建考察的重大意義，深刻把握習近平總書記講話的豐富內涵，深切感受習近平總書記的為民情懷。要以上率下壓實學習責任，多種形式抓實學習研討，扎實深入抓好貫徹落實，聚焦“四個更大”重要要求，以強烈的使命擔當、更寬思路、更高標準、更大力度謀劃和推動工作，切實將習近平總書記的關心厚愛和殷殷囑托轉化為推動對台工作高質量發展的實際成果。



要篤行實幹、奮楫爭先，勇闖新路建設好兩岸融合發展示範區。把學習宣傳習近平總書記在福建考察時的重要講話精神與落實中央《意見》一體學習領悟、融會貫通、貫徹落實，促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，全力打造兩岸社會融合、兩岸經濟融合、兩岸同胞情感融合示範樣板和構建福建全域融合發展新格局。



要多措並舉、營造氛圍，迅速在全省台辦系統中掀起學習宣傳貫徹熱潮。通過座談、宣講、新媒體等形式，推動習近平總書記在福建考察時的重要講話精神迅速傳達到各級台辦和廣大在閩台胞，積極營造自覺學習和主動落實的濃厚氛圍，在中國式現代化建設中，以更加昂揚的精神狀態和奮鬥姿態，奮力譜寫新時代福建對台工作高質量發展新篇章。