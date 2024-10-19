外國遊客沉浸式感受中國文化魅力

中評社北京10月19日電／據海外網報導，沿著北京中軸線，游覽古建築群；在秦始皇帝陵博物院，近距離參觀兵馬俑；在麗江古城，感受多彩民俗風情……一段時間以來，“中國游”成為海外社交平台的熱門話題。許多外國遊客來中國文化古跡觀景覽勝，在社交平台分享他們的旅行體驗，吸引大量海外網友跟帖熱評。



文化和旅遊部數據顯示，今年1—7月，外籍人員來華觀光達572.2萬人次，同比增長403%。中國旅遊研究院入境遊客滿意度專項調查顯示，超六成受訪者將體驗中國文化作為來華旅行的主要目的。文化和美好生活體驗構成中國入境游的核心吸引力。



中國“去過一次還想去”



不久前，來自摩洛哥的希沙姆沿著北京中軸線進行了一場漫步。從景山公園萬春亭到宏恩觀，一路上，多座標誌性建築描繪出“古都之脊”的風貌。“這條旅行線路非常令人驚喜，能體驗到歷史遺跡與現代生活的交織融合，真是妙不可言。”他說。



“我非常喜歡這裡！參觀游覽的體驗非常好。”羅馬尼亞遊客博德納爾剛剛結束他在西安、成都、重慶等多個城市的旅行。在他的手機相册裡，有許多他拍下的秦始皇兵馬俑照片和亭台樓閣的古建美景。“因為太喜歡中國，今年年底我計劃再去中國一次，到深圳等更多地方去看看”。



在雲南，波蘭遊客伯納黛特用2周時間游覽了多個古城。“我瞭解到，雲南位於中國西南部，這裡是白族、瑤族等許多少數民族的家。”她說。在昆明，伯納黛特換上了少數民族的服飾，體驗了一把當地民俗文化風情。“從大理，再到麗江古城，這絕對是場令人驚艶的旅程。”她說。



多家旅遊平台數據顯示，“十一”假期期間，入境游訂單量同比增長六成左右，許多城市成為外國遊客的熱門目的地。攜程旅行不久前發布的《2024年國慶旅遊消費報告》顯示，“十一”假期期間，攜程入境游日均人次增速近80%，超50%的外國旅客在中國停留超過7天。

