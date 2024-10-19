烏東德水電站為綠色發展提供強勁動力

中評社北京10月19日電／據新華社報導，烏東德水電站位於四川省會東縣和雲南省祿勸縣交界的金沙江幹流河道上，從上游來的江水被水電站大壩攔截，“高峽出平湖”的景色蔚為壯觀。



烏東德水電站是實施“西電東送”的國家重大工程。自2020年6月首批機組投產發電以來，截至目前，烏東德水電站累計發電超1500億千瓦時，相當於節約標準煤4524萬噸，減排二氧化碳1.2億噸，有力服務經濟社會可持續發展。



重大工程繪就金沙江水電藍圖



在金沙江下游，由三峽集團建設的烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩4座巨型水電站目前均已投產發電。



烏東德水電站是這4座水電站中的最上游梯級，前期勘探工作始於20世紀50年代，幾代水電勘探者深入金沙江腹地，為烏東德水電站“畫像”。



2010年，烏東德水電站的預可行性研究報告通過審查，國家發展和改革委員會同意開展電站建設前期工作。



2011年1月，時任烏東德工程建設籌備組組長、此後擔任烏東德工程建設部主任的楊宗立帶領10多個人的籌備組，坐長途汽車12個小時趕到烏東德。“到了以後發現，這裡沒水、沒電、沒有手機信號。”楊宗立說，為查清江邊地質情況，他們經常像蜘蛛人一樣吊著繩子在懸崖峭壁上爬上爬下。



條件雖然艱苦，籌備組僅用三個月就完成踏勘，隨後與設計單位對預可研報告中的施工總布局進行全方位優化。2015年12月，烏東德水電站核准開工，建設者鉚足幹勁，工程優質安全高效推進。



2019年12月16日，烏東德水電站的地下廠房內，首台水輪發電機組最重要組件、重達2100噸的轉子吊裝成功。2020年6月29日，烏東德水電站首批機組正式投產發電，上游來水轉化為源源不斷的清潔綠電。2021年6月16日，烏東德水電站12台機組全部投產發電。



“烏東德水電站是金沙江水能資源開發的又一里程碑，對促進我國能源結構優化調整、實現節能減排目標具有重要意義。”楊宗立說。

