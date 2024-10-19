我國各類森林食物年產量達到2億多噸

中評社北京10月19日電／據新華社報導，國家林草局林業和草原改革發展司司長王俊中18日說，近年來我國加快推動森林食物生產擴面增量提質，各類森林食物年產量達到2億多噸，成為繼糧食、蔬菜之後的第三大農產品。



他是在國家林草局18日舉行的新聞發布會上作出上述表示的。



王俊中介紹，我國具有食物生產功能的樹種有幾百種，森林就是一個巨大的“糧庫”。發展森林食物，不與糧爭田、不與農爭地，兼具生態、經濟、社會效益，是構建多元化食物供給體系、保障國家糧食安全的重要舉措。



近年來，國家林草局加強規劃引領，指導各地依托優勢資源，因地制宜發展特色森林食物；創新政策供給，與國家發展改革委等部門在資源管理、用地保障、財稅金融等方面提出一系列支持舉措；建成國家林下經濟示範基地649個、林特類中國特色農產品優勢區37個，推動經濟林和林下經濟產業提質增效。



在各地各部門共同努力下，我國森林食物生產能力持續增強，產品種類更加豐富。森林食物涵蓋“米袋子”“油瓶子”“菜籃子”“果盤子”，其中，木本油料供給多元化，茶油年產量80多萬噸，還有橄欖油、核桃油、牡丹籽油等多種木本食用油；木本糧食供應充足，板栗、棗、柿子、鬆子、仁用杏等種植面積約1億畝，產量1400萬噸；林下種植養殖提供林禽約49億只，林畜5000餘萬頭，還有林糧、林菌、林果、蜂蜜等大量高品質的綠色食品。



發展森林食物，既能做大森林“糧庫”，又能充實森林“錢庫”。全國有2400多個縣種植經濟林，經濟林年產值超過2萬億元，林下經濟年產值約1萬億元，帶動數千萬林農增收致富。



王俊中表示，未來將著力推廣良種良藝良法，通過強化科技支撐推動產業升級，並鼓勵各地根據林業資源條件、區域特色，以林下種植、養殖為重點，建設一批林下經濟基地，以點帶面推動產業高質高效發展。還將完善支持政策，加大資金投入，加快推動經濟林和林下經濟產業高質量發展，進一步提高森林食物供給能力。