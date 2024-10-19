從“開業之石”到“中國核城”的奮進之路

中評社北京10月19日電／據新華社報導，今年10月16日，是我國第一顆原子彈爆炸成功60周年的日子。



穿越一個甲子的光陰，那聲“東方巨響”依然回響在無數人的心中，激勵著中國核工業人以拼搏鑄造新的時代榮光。



記者近期參加中核集團“大國底氣從核來·重走核工業路”媒體行活動，走進四〇四、五〇四、六〇五這些曾經神秘的代號，感悟核工業從“開業之石”到“中國核城”的奮進之路。



猶記歲月崢嶸



“我親手操作提取了我們國家的‘第一個寶貝兒子’，感到非常榮幸和自豪。下班後，我遲遲不想脫掉我手上這副手套，也不想洗手……”這是劉曉波60年前寫下的一篇日記。



那一天——1964年1月14日，他操作提取了共和國第一瓶合格的鈾濃縮產品。這為我國第一顆原子彈成功爆炸提供了燃料保證。



劉曉波退休前所在的中核蘭鈾（原五〇四廠），在甘肅蘭州的黃河岸邊，是我國第一個鈾濃縮工廠。五〇四廠最初是由蘇聯援建的，正當工廠建設起步的關鍵時刻，蘇聯政府撕毀合同，撤走專家，又趕上三年困難時期，工廠建設遇到了極大困難。



“要爭一口氣，造出爭氣彈”。“在廣大參建大軍中形成了一股濃濃的艱苦奮鬥、刻苦鑽研、忘我工作、拼搏奉獻、勇於登攀的氛圍，朝著造出爭氣彈的目標奮勇前進。”劉曉波回憶說，157項技術難關被一一攻克。



清晨，一列火車從嘉峪關出發，駛向戈壁灘深處的“中國核城”——中核四〇四。這裡一度被人稱為“地圖上找不到的地方”。核城英雄塔、展覽館、“核城記憶”陳列館……向人們訴說著那段激情燃燒的崢嶸歲月。



曾任四〇四原一分廠廠長的王寶鬥回憶：“那時很困難的一項任務就是電解制氟。氟氣最早被叫‘死氣’，可想而知這個氣有多厲害。”老人的聲音充滿力量，“20天時間，我們吃住在廠房裡，困了就把大衣鋪在地上睡一會兒，起來接著幹，提前完成了任務。”



無數核工業人的付出，換來了1964年10月16日羅布泊上空的一聲巨響。中國人民依靠自己的力量，掌握了原子彈技術。此時，距離1955年1月中國核工業的“開業之石”即第一塊鈾礦石標本被帶進中南海、黨中央作出發展原子能事業的戰略決策僅僅過去不到10年，距離正式啟動原子彈研製工程僅僅8年。

