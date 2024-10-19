西藏發展優勢產業：把資源轉化為發展優勢

中評社北京10月19日電／據新華社報導，高原秋日，晴空萬里，正是光伏板“大顯身手”的好時機。在海拔4800米的拉薩市尼木縣續邁鄉霍德村，一排排光伏板耀眼壯觀，項目於9月底順利實現全容量並網發電，開始送出“綠電”。



這是拉薩尼木霍德一期10萬千瓦牧光互補光伏發電項目，由中國水利水電第九工程局有限公司承建，擁有高海拔大規模電化學儲能系統，共安裝28個方陣、7259個組串，年平均等效滿負荷小時數達到1856小時，將大幅解決當地村民用電問題。



太陽能正是西藏豐富的清潔能源代表。近年來，西藏緊緊圍繞“國家清潔能源基地”的發展定位，陸續建成了一大批水電、光伏、風電項目，形成了以水電為主，地熱、風能、太陽能等多能互補的綜合能源新體系。



據國網西藏電力有限公司介紹，西藏電網升級跨越帶動全自治區清潔能源迅猛增長，目前全自治區清潔能源發電量占比超過99%，基本實現全清潔電力供應，成為全國清潔能源發電量占比最高的省級電網。



豐富的清潔能源，正逐步惠及到其他省份。2015年實現“藏電外送”以來，西藏清潔能源已外送至華東、華中、華北、西北、西南等地區。截至今年8月30日，清潔能源外送累計達146億千瓦時，助力受電省份減少標煤使用約448萬噸，減排二氧化碳約1117萬噸、二氧化硫約34萬噸。



西藏除了利用水、風、光等自然資源優勢，還持續壯大文化旅遊、特色農牧、高新數字、藏醫藥等特色優勢產業，同時加快培育高原輕工業等新興產業，為高質量發展注入強勁內生動力。



以傳統農牧業為例，西藏積極延伸產業鏈條，在提升產品附加值、開拓市場方面取得明顯進步。牦牛出欄周期由原來的8至12年縮短到3至4年，以牦牛骨為原料的牦牛骨瓷器受到市場青睞。自主研發的青稞良種逐步增多，由青稞加工而成的青稞酒、餅幹、掛面、代餐粉等系列產品，不僅銷往國內其他省份，還遠銷尼泊爾、加拿大等多個國家和地區。



在西藏阿里地區日土縣，當地至今仍保留著飼養白絨山羊的傳統，所產羊絨的絨細度最細可達10微米，是頂級羊絨產品。長期以來，受銷售零散、群眾市場觀念不強等因素影響，這裡的羊絨賣不上價，導致牧民收入增長緩慢。



為改變這一局面，當地在河北援藏團隊的幫扶下，根據產絨量、絨細度等指標，選擇優質的白絨山羊繁育留種，不斷擴大白絨山羊種群，逐步提升白絨山羊的整體質量。2023年，在日土縣舉行的拍賣活動中，超細羊絨價格最高達到一公斤1355元，創歷史新高。僅羊絨產品一項，使當地牧民戶均每年增收數萬元。



西藏努力把資源優勢有效轉化為經濟優勢、發展優勢的同時，還創新探索產業融合發展，多地因地制宜嘗試“農業＋鄉村旅遊”“旅遊＋體育”“旅遊＋民族手工業”融合發展模式，電子商務與文旅、農牧產業融合發展模式，為特色優勢產業注入了新動能。



西藏自治區發展改革委黨組書記王念東表示，西藏今後將加大資金投入和創新力度，加快完善水、電、路、訊等基礎設施，挖掘資源優勢，展現區位優勢，用好後發優勢，暢通經濟循環，把各項優勢轉化為發展優勢。