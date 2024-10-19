中伊文化交流的“雙向奔赴”

中評社北京10月19日電／據新華社消息，在伊朗首都德黑蘭，馬利克國家博物館掩映在滿目秋葉下，波斯風格的穹頂雕梁畫棟，著裝風格各異的游覽者為同一目的穿行其間。



“絲路長雲——中國藝術文化精品展”日前在馬利克國家博物館開幕，展出一系列中伊絲綢之路文化交流成果。



走進展廳，左手邊懸掛的兩幅巨大的布面油畫《絲路－印象龜茲》躍入眼簾。創作者朱界峰介紹說，油畫用土沙再現龜茲質感和絲路記憶，上飾龜茲壁畫與吐火羅文字。朱界峰說，運送展品如同重走一遍古代絲綢之路，與伊方共同布展是一次難得的共同創作經歷，“希望中伊友誼也如我們共同合作一般攜手共進”。



為了這次活動，馬利克國家博物館專門對相關展廳進行裝修。“展廳墻壁用‘中國紅’重新粉刷，讓我們感受到馬利克國家博物館的專業和用心。”主辦方之一上海藝術品博物館理事長胡木清對記者說。



胡木清表示，本次展覽是“一帶一路”文化交流成果和研究型展覽，其成功舉辦也受益於馬利克國家博物館豐富的館藏。他介紹，展覽中既有伊朗歷史上關於中國的記錄手稿等珍貴史料，也有與絲綢之路文化交流相關的中國古錢幣等藏品，它們都見證著伊朗與中國文化交流的歷史。



“這些資料的收集、整理、演繹、展出，過程非常辛苦。”胡木清說，為了這次交流展覽，中伊雙方團隊克服了很多困難。展覽最終圓滿地呈現在每個觀展人眼中，“畫作與器物、老藝術家與年輕一代、波斯文化與中華文化，一切和而不同在展廳中交相輝映、相映成趣”。



前來觀展的伊朗電影戲劇導演、作家埃瓦茲扎德告訴記者，展覽展示出伊朗人民和中國人民在很久以前就有著非常良好的關係，波斯和中國在詩歌和傳統意象上也有許多相似之處。

