第11屆嘉德藝術周10月底啟幕

中評社北京10月19日電／據大公報消息，10月29日至11月3日，第11屆嘉德藝術周（GFAA 2024）將再度亮相嘉德藝術中心。該藝術周為北京嘉德藝術中心傾力打造的國際藝術博覽會品牌，依托嘉德30年來在中國文化藝術領域深厚的文化背景、專業的藝術眼光、強大而豐富的藝術資源及廣泛的品牌號召力，旨在為展商、藏家與藝術愛好者構建中國最具影響力的頂級藝術品交易平台。



2024年，嘉德藝術周的展覽主題涵蓋東西方古董、經典藝術、設計與美學生活等方面，配合沙龍、論壇、生活方式體驗等活動。現誠摯邀請海內外展商、機構、藏家、藝術愛好者們，攜手再啟嘉德藝術之旅。全新主視覺海報以匯聚的光束為靈感，希望與每一位志同道合的朋友緊密聯結，用藝術點亮無限可能。



嘉德藝術周（GFAA）2014年首次亮相北京，在精益求精中不斷發展創新。過往十載，嘉德藝術周以其專業性和高標準吸引了來自世界各地的觀眾，包含眾多收藏家、知名媒體、著名藝術家及設計師等。



期間，觀者與展商集聚一堂，在優雅的環境中盡情探索極具衝擊力的展品，熱議文化藝術話題，交流學術觀點及購藏心儀展品，從容領略欣賞藝術之美，感悟每一件藝術品背後所傾注的情感與愉悅。