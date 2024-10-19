珠港澳合唱音樂會《我唱我歌》11月舉行

中評社北京10月19日電／據大公報消息，康樂及文化事務署、珠海市文化廣電旅遊體育局和澳門特區政府文化局11月呈獻2024珠港澳合唱音樂會《我唱我歌》，是第四屆“粵港澳大灣區文化藝術節”亮點節目之一。音樂會由音樂總監伍卓賢精心策劃，集合六隊來自香港、珠海和澳門的合唱團，演繹多首由耳熟能詳的華語流行曲改編而成的合唱曲，為觀眾帶來一場充滿活力的合唱音樂會。



六隊演出的合唱團包括香港中文大學合唱團、香港兒童合唱團、香港舞動合唱團、珠海大劇院童聲合唱團、珠海市第一中學星空合唱團和澳門少年合唱團，他們將會從芸芸華語流行樂作品中精選多首熱門歌曲以合唱方式演繹，包括電影歌曲《萱草花》、張敬軒的《隱形游樂場》、Beyond的《真的愛你》和陳蕾的《凡星》等，部分歌曲更會全新改編。此外，伍卓賢亦精心改編多首經典流行曲成為壓軸大合唱串燒歌，讓觀眾以合唱的角度重溫多首膾炙人口的歌曲。人氣組合Beanies成員黃健怡和釗彤將會擔任司儀，她們將展現活力四射的魅力，為當晚的音樂會增添色彩，讓觀眾感受流行音樂與合唱音樂的魅力。



2024珠港澳合唱音樂會《我唱我歌》門票現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。



該節目另設延伸活動“周日唱聚”，於10月27日下午2時30分在觀塘道418號apm商場中庭舉行。節目首部分將由本地無伴奏合唱團一鋪清唱及香港舞動合唱團作音樂展演，隨後的音樂人對談環節則由本地作詞人游思行和Red Academy院長梅維瀚主講，伍卓賢擔任主持。