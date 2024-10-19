﻿派發萬張海昏侯遺址公園免費門票

中評社北京10月19日電／據大公報消息，為進一步深化江西省南昌市與香港特區的文旅聯動，推動實現兩地之間的文旅互助、遊客互通與資源共享，10月17日，由南昌市文化廣電旅遊局舉辦的“登場皆英雄，人生何處不‘香’‘洪’.南昌歡迎您！”南昌文化旅遊（香港）推介會在香港舉行。推介會上，不僅介紹了南昌景區及飲食文化，還為香港市民準備了一萬張“南昌漢代海昏侯國國家考古遺址公園”免費門票。＼大公報記者 郭悅盈（文、圖）



南昌市委常委、宣傳部部長李鬆殿致辭表示，香港與南昌人緣相親、文緣相近。“當看到港鐵設有南昌站，以及在深水埗區有南昌街時，我心中湧起了說不出的溫暖和親切感。”李鬆殿亦介紹了“玩轉南昌六大經典場景”，包括“登閣誦序”、“穿越遇侯”、“升旗觀禮”、“重走小徑”、“臨湖看鳥”和“嗦粉吃辣”。



香港中旅社總經理陳瑞東以香港人的視角介紹了南昌的文旅資源。他強調，南昌與香港交通非常便利。“現在從西九龍到南昌只是4個小時的高鐵行程，吃個便當就已經抵達南昌。”



線路涵蓋文化遺產自然風光



推介會現場播放了南昌文旅宣傳片，內容涵蓋了文化遺產、自然風光、民俗風情等，讓現場嘉賓沉浸式感受南昌豐富的文化旅遊資源。南昌市文旅推介官王珺還介紹了五條旅遊線路，包括“品讀南昌.穿越千年”、“生態南昌.物華天寶”、“鮮辣南昌.美食暢享”、“夜游南昌.動感都市”和“出發南昌.周游江西”，為香港遊客提供了多樣的旅遊選擇。



南昌漢代海昏侯國遺址管理局副局長鄧培進行了“大漢文明看海昏”的品牌推介。她表示：“我們為香港市民準備了一萬張免費門票。即日起，凡屬香港市民，只需親訪‘南昌漢代海昏侯國國家考古遺址公園’的售票處，並出示有效的香港身份證件，即可換取免費門票入園參觀。”在推介會第二階段中，海昏侯墓考古發掘領隊研究員楊軍亦為觀眾解讀了海昏歷史文化的發掘，以及其重要價值。

