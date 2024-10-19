“潮州鳳凰單叢茶國際大賽”

中評社北京10月19日電／據大公報消息，當日比賽將分兩部分進行，上午將由10位專業評茶師按照評茶標準分別評比，下午由專業評茶師和名人老茶客重點從口感進行評比，最終決出獲獎次序。本次大賽設有特等獎4名，金獎8名，銀獎12名，銅獎16名，優秀獎16名。



增加名人老茶客評審



談及舉辦此次大賽的原因，大賽組委會主席、香港潮州商會永遠名譽會長黃書銳表示，“潮州鳳凰單叢茶作為中華茶文化的瑰寶，自古以來便以其獨特的風味和精湛的製作工藝，享譽海內外。此次大賽不僅是對潮州工夫茶的推廣，更是對茶文化的深度探索，希望通過這一高水平的交流平台，讓更多的茶藝愛好者和專業評茶師一起分享、交流，激發創新，共同提升茶文化的影響力。”黃書銳亦在現場透露，行政長官李家超在發表施政報告之後，就為大賽組委會發來“茶香四溢 茗藝遐揚”賀詞。



大賽組委會常務副主席、藝術香港發展委員會主席林克倫表示，“這是我們第一次在香港舉辦潮州鳳凰單叢茶國際大賽，在香港的潮汕人很多，鳳凰單叢茶更是家喻戶曉。這一次我們對比賽非常重視，不僅想推廣家鄉文化，更積極響應國家對香港的發展定位。”



大賽組委會常務副主席兼評審委員會主席、潮州市潮州工夫茶文化研究會會長謝鴻洲表示，“這一次的評審標準有一個特點，在嚴格按照國家標準進行評審中，增加名人老茶客的評審，這是一種很接地氣的評審方法。”



大賽組委會常務副主席蘇哲光，大賽組委會常務副主席、藝術香港出品人張錦洲、國家一級評茶技師王翠瑩等出席此次活動並擔任主禮嘉賓。