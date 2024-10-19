習近平總書記考察福建在閩師大引起熱烈反響

中評社北京10月19日電／據閩南師範大學報導，近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平先後來到漳州、廈門等地，深入鄉村、紅色教育基地、文物保護單位、自由貿易試驗區等考察調研，並發表重要講話，在我校引起熱烈反響。大家一致表示，將認真學習領會習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，緊緊圍繞立德樹人根本任務，踔厲奮發、勇毅前行，為福建全方位推進高質量發展貢獻高校力量。



01校黨委書記、校長 李順興

習近平總書記在福建考察時的重要講話鼓舞人心、催人奮進，讓我們全方位推動學校高質量發展的信心更強了，幹勁更足了。閩南師範大學將始終牢記習近平總書記的殷殷囑托，在勤學善思中強本領，統籌抓好傳達學習、宣傳宣講、教育培訓等工作，立足學校發展實際，融會貫通抓貫徹，切實把學習成效轉化為推動學校綜合改革的堅定決心和工作實績。在搶抓機遇中謀發展，聚焦未來產業需求和新質生產力發展趨勢，加強科研團隊建設和青年科技人才培養，深化產學研用一體化，積極服務地方重點項目建設，主動融入福建建設兩岸融合發展示範區的大局，努力為實現祖國統一貢獻閩南師大的獨特價值。在傳承文化中踐使命，牢記立德樹人根本任務，強化閩南文化與教師教育協同創新，推進“閩南文化＋智能科學與技術”等多學科交叉融合，持續優化升級境內外唯一的本碩博一體的“閩南文化與兩岸交流”人才培養體系，為黨和祖國培養更多具有家國情懷的新時代人才。在踐行宗旨中守初心，積極向穀文昌同志學習，聚焦師生群眾所思所想所盼，真抓實幹、攻堅克難，久久為功，以“敢拼善贏”的閩南師大氣質提振幹事創業精氣神，全力辦好人民滿意的教育。



02組織部部長 趙麗霞

習近平總書記在福建考察時強調，要教育黨員幹部繼承優良傳統、賡續紅色血脈，繼續發揚敢為人先、愛拼會贏的開拓創新精神，銳意進取、善作善成。我們將認真學習領會習近平總書記的重要講話精神，對照學校黨委工作部署要求，把准組織定位，強化組織擔當，為學校改革發展大局提供堅強組織保證。以抓好黨員幹部基本培訓為重要抓手，統籌推進理論教育、黨性教育、履職能力培訓，幫助黨員幹部增強政治能力，提升推動高質量發展本領、服務群眾本領、防範化解風險本領。依托穀文昌紀念館等優質紅色教育資源，深入開展黨的優良傳統和作風教育，教育引導學校黨員幹部傳承弘揚黨的光榮傳統，自覺向穀文昌同志等先進典型對標看齊，持續提振抓改革、強治理、促發展的精氣神，不斷在奮力譜寫學校“雙一流”建設新篇章中展現新擔當新作為。



03學科建設與研究生工作處處長 李建輝

習近平總書記在福建考察時的重要講話為我們發揮紅色資源優勢，做好以文化人工作，辦好人民滿意大學指明了方向。大學是培養高層次、專業化、創新型人才的高地。其中，發展規劃是大學決策的頂層設計，學科建設是大學高質量發展的龍頭，研究生教育更是高質量發展的重中之重。我們將在總書記的重要講話精神指引下，立足學校發展新形勢，以獲批博士學位授予單位和新增學位點立項為契機，科學謀劃學科建設，優化頂層設計、凝練建設方向；著眼國家戰略需求牽引的學科和專業結構調整，強化閩南文化和教師教育人才培養特色，統籌推進育人方式、管理體制和保障機制改革；在有效盤活和利用優質教育資源和創新要素、推進高水平教育開放上奮勇爭先，不斷提升內部治理能力和水平，助力學校建設高水平師範大學，為推進高等教育強省和中國式現代化福建篇章作出新的更大的貢獻。



04馬克思主義學院黨委書記 方瓊

近日，習近平總書記在福建考察並發表重要講話，強調黨員幹部要繼承優良傳統、賡續紅色血脈。漳州是光榮革命傳統的“紅土地”，蘊藏著豐富的紅色資源，有著深厚的紅色文化底蘊。閩南師範大學作為一所有著紅色基因的省屬師範院校，馬克思主義學院將在校黨委的領導下，擔當起辦好思想政治理論課的光榮使命，將地方紅色文化資源融入高校的育人實踐，聚焦高校思政課建設中的關鍵問題，不斷深化思政課教學改革創新，發揮學院的學科優勢，打造思政金課；借助區域紅色資源優勢，實現“思政小課堂”同“社會大課堂”的深度融合，讓思想政治教育有“知”有“味”，讓育人工作走實走深，著力培養好擔當民族復興大任的時代新人。



05外國語學院黨委書記 陳慧燕

習近平總書記在福建考察時強調“文化遺產是老祖宗留下來的寶貴財富，要保護好、傳承好”。外國語學院將堅決貫徹落實好習近平總書記的重要講話精神和重要指示，發揮學校“閩南文化＋學科專業＋教師教育”協同創新的辦學特色，更加重視對閩南文化的挖掘、整理、傳承和弘揚，講好中國故事，向世界傳播中國的文化遺產，展示中華文化的魅力，使其在新時代煥發新活力，綻放新光彩。學院將進一步發揮語言特色和跨文化特長，通過翻譯傳播、課程開設、加強國際交流合作，培養既懂外語又瞭解閩南文化的復合型人才，充分發揮閩南文化在促進區域經濟發展、推動兩岸交流合作，加強兩岸同胞的心靈契合、增進文化認同上不可替代的作用。

