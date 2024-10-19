2024世界衛生峰會議全球健康面臨的挑戰

在德國、法國和挪威共同主持的柏林世界衛生峰會世衛組織投資回合簽字儀式上，世衛組織總幹事譚德塞和德國衛生部長勞特巴赫等人共同慶祝募捐總額達到10億美元。（圖源：科技日報駐德國記者 李山攝） 中評社北京10月19日電／據科技日報報導，近日，第十六屆世界衛生峰會（WHS 2024）在柏林召開。全球約3500名來自政治科學領域、私營部門和民間社會的利益相關者，圍繞全球健康面臨的危機和挑戰，進行了深入探討與交流。峰會期間，世界衛生組織（以下簡稱“世衛組織”）募集到10億美元捐助，各領域的全球健康辯論也推向新階段。



信任是全球健康的基石



此次峰會提出了“為更健康的世界建立信任”的口號，強調信任比以往任何時候都更重要，是實現可持續、公平的健康解決方案的基礎。世衛組織總幹事譚德塞博士說：“信任一直是醫學和公共衛生的基礎。信任本身並不能使人們健康，但如果沒有信任，任何人都無法保持健康。人們不會服用不信任的藥物，不會去看他們不信任的醫生，也不會聽從不信任的建議。當信任破裂時，後果可能是致命的。”



人們已經意識到全球衛生領域面臨信任危機，這其中既包括虛假信息泛濫導致的對疫苗和其他健康干預措施的不信任，也包括疫情期間全球新冠疫苗不公平分配的深遠影響。圍繞病原體獲取等核心爭議問題，發達國家和發展中國家之間缺乏足夠的信任。



世衛組織首席科學家傑裡米·法勒說：“信任需要數年時間才能建立起來，卻可能在一瞬間失去。”世衛組織將通過持之以恒地為人們提供更好服務來建立信任，而不僅限於危機時期。這意味著設計和提供安全、可負擔、以人為本的衛生服務，以及提供適用於所有政府、衛生服務提供者、研究人員、民間社會資助者的成果。



世衛組織改進籌資模式



雖然2024／2025年度，世衛組織的預算高達68.3億美元，但其籌資模式過度依賴自願捐款（80%以上），其中大部分是指定用途的捐款，這限制了世衛組織提供會員國所期望的高質量的規範性和技術性工作的能力。因此，世界衛生組織正不斷改善自己的籌資模式，例如提高會員國繳納的評定會費，積極募捐長期戰略資金等，目的是使世衛組織成為一個可預測、可持續、資金靈活的組織。



在本屆世界衛生峰會上，世衛組織投資回合舉行了迄今為止最大規模的募捐活動，各方為第14個工作總規劃（2025年至2028年）承諾捐獻總額達到10億美元。譚德塞說：“對世衛組織的投資不僅是對保護和促進健康的投資，也是對更公平、更穩定和更安全的社會和經濟的投資。”



德國總理朔爾茨在講話中強調：“世衛組織的工作使我們所有人受益。這項工作需要的是可持續的融資，使其能夠提前規劃並靈活反應。”作為世衛組織重要的私人捐助者，比爾·蓋茨也談到為所有人實現更健康的未來而資助全球衛生事業的重要性。他強調，全球挑戰需要全球解決方案，必須匯集資源，匯集跨部門和跨國的專業知識。

