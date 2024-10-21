兩鐵路盤交鋒　共推504夥搶客

上周末兩日推售新盤。（大公報） 中評社香港10月21日電／多項利好樓市消息連續出台，原本轉好的一手市況進一步炒熱氣氛，19日、20日兩日共11個新盤涉592夥應市，焦點落在長實（01113）黃竹坑站BLUE COAST Ⅱ，鬥新地（00016）啟德天璽.天的鐵路盤雙雄大戰。



大公報報導，兩盤分別於前日及昨日截票，共收近3.9萬票，今日共504夥正面交鋒。市場人士預計，本港銀行減息、中央“組合拳”，以及施政報告利好的加持下，對今日開賣新盤有正面刺激作用，銷情或對後市有所啟示。



兩大焦點鐵路盤19日上演大戰。主角之一的BLUE COAST Ⅱ，昨日下午三時截止接受認購，不少准買家把握截票前最後衝刺。市場消息透露，項目連日共收約8000票，相對19日開售的256夥，超額認購約30倍，31人爭一夥。該盤第1期BLUE COAST，今年4月首輪推售422個單位，截票當日勁收2.8萬票，超額認購約65倍，一度為今年票王，並是同系油塘親海駅Ⅱ去年8月收3.8萬票之後最勁。



兩盤共收近3.9萬票



BLUE COAST Ⅱ19日早上10時起報到，然後再即場抽簽決定揀樓次序。分F、A及B三節，F組可購3至8夥，當中最少3夥為三房；A1組須購2至4夥，最少一夥為三房；A2組須購1至2夥三房戶，該組別將撥出153夥供選購。B組買家則可購1至2夥自選組合。



另一個大戰主角的天璽.天，承接首兩輪鋪鋪清氣勢，19日進行第3輪銷售。該盤已於前日截票，經核數後共接獲30896個購樓意向登記，較上一輪及首輪分別多收逾300及1700個，可見項目經兩輪銷售後，吸引力亦不減，續受市場追捧。該盤19日推售248夥，其中215夥以價單發售，相對收票數字，超額認購逾142倍。



備受BLUE COAST Ⅱ及施政報告帶動，毗鄰的路勁地產晉環，一周連沽8夥，套現2.73億元。18日最新售出兩套4房特色戶，包括第1A座26及27樓C室的復式單位，實用面積1292方呎，成交價3998.3萬元，呎價30947元。以及第1A座31樓F室，實用面積1218方呎，沽4048萬元，呎價33242元。自開售以來累售734夥，套現近152億元。



樓市氣氛利好鐵路盤，毗鄰火炭站的中洲旗下星凱.堤岸，成交活躍。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，該盤昨日再售出4夥，套現3088.9萬元，其中5座48樓D室，實用面積676方呎，三房設計，成交價1286.4萬元，呎價19030元。項目於月內售出23夥，套現逾1.9億元。開售至今累售1230夥，占全盤1335夥逾92%。



寶峰4房逾2億招標售出



一手豪宅頻錄成交。繼英皇（00163）旗下南區壽臣山15號有洋房沽8.45億元後，泛海（00129）夥資本策略（00497）等合作的半山寶珊道豪宅寶峰，7樓B室標準戶剛以2.03億元招標售出，實用面積3773方呎，4房4套設計，呎價5.38萬元，是次成交不包括車位。據悉，買家持香港身份證但具內地背景的人士，購入單位估計自用。寶峰去年9月至今累售2夥，涉銷售總值逾4.7億元。



此外，信置（00083）夥中電（00002）的何文田加多利山St. George＇s Mansions，剛沽出一夥四房大宅，為第3座1樓A單位，實用面積2087方呎，成交價7800萬，呎價37374元。項目累售76夥，套現近72億元。