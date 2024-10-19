中評社北京10月19日電／網評：凝聚青年力量 共建香港未來



來源：大公報 作者：謝承潤



行政長官李家超發表任內第三份施政報告，提出鞏固提升自身優勢，發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，推動多元經濟發展等多方面措施，積極應變求變，推出諸多新招實招，展現特區政府開拓進取、務實有為的作風。



值得注意的是，今年的施政報告雖未單列“青年發展”篇章，但可謂“處處有青年”。一方面政府將成立“教育、科技和人才委員會”，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展；另一方面，不論是擴大創科產業投資、發展低空經濟，還是增加青年宿舍宿位、推進基層醫療發展，均與青年發展密切相關，既為青年的未來提供了廣闊的發展空間，也為青年的學習工作提供了堅實保障，為他們免除後顧之憂。具體而言，筆者認為，施政報告有幾大亮點尤為值得青年群體和社會各界關注。



首先，施政報告提出“因地制宜發展新質生產力”，加碼低空經濟、人工智能、生物醫藥等代表未來的新興產業，不僅將為香港未來發展注入強勁動能，也為香港青年提供了更為廣闊的發展空間。



青年是時代的晴雨表。青年的活力和創造力，使得他們往往能成為引領時代轉型、產業變革的先鋒力量。香港發展新質生產力，既離不開青年力量，反過來同樣會為青年發展提供養分和助力，達到正向循環。推進第三個“InnoHK創新香港研發平台”、設立100億元“創科產業引導基金”，這些實實在在的政策利好，都為青年人才大展拳腳提供了舞台。



第二，香港著力打造國際高端人才集聚高地，並提出多項切實措施推進人才培養，既響應二十屆三中全會決定，也是對此前一系列措施的延續和發展。

