中評社北京10月19日電／網評：夯實香港戰略定位 積極助力國家發展



來源：大公報 作者：葉建明



行政長官李家超16日發表任內第三份施政報告，作為中共二十屆三中全會後的香港最新施政綱領，其對香港戰略定位的理解、執行和延展是外界關注的焦點，它意味著香港治理者們能否在歷史的宏觀坐標系中，領會香港之於國家的重要價值，發揮好香港對中國式現代化建設的重要作用。目前來看，這份施政報告給出了肯定的答案。



三中全會審議通過的《決定》中，指出要充分發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。



寥寥數行，卻給出了香港未來的精準定位。簡而言之，“三個中心、一個高地”要繼續保持和發揚光大，國家對外開放事業要積極參與，大灣區建設要進一步打通。問題在於，香港特區政府能否領會文字背後的意旨並加以貫徹？



李家超的這份施政報告顯示，他讀懂了中央對香港的要求。報告開篇便提及“把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係”，更在重要章節用大量篇幅闡述了如何鞏固香港的傳統優勢、因地制宜發展香港的新興優勢、如何吸引人才和留住人才的舉措，以及深化大灣區合作，考卷答在了題眼上。



但讀懂只是第一步，在認可定位的基礎上積極承擔這份責任，才是“愛國者治港”的核心要義。過往一些令人遺憾的消極和不作為，在這份施政報告中已消失不見，積極擔責、主動進取，是李家超和特區管治團隊面對任務時的工作基調。從報告內容中不難看出，他們認真調研了香港在多個環節面臨的困難和挑戰，考慮了許多細致和複雜的問題，創造性提出了不少政策設想，並以扎實的態度加以推進。

