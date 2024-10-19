中評社北京10月19日電／網評：為新質生產力提供可持續人才儲備



來源：大公報 作者：衛昕



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告，在全球經濟經歷艱難﻿復甦，香港經濟亦受到挑戰的背景下，施政報告聚焦拚經濟、謀發展，以及積極融入國家發展大局，改革創新，為香港在新的挑戰以及新征程上探索創新的發展路徑。筆者相信，貫徹二十屆三中全會精神以及落實施政報告提出的政策措施，定會加快提升香港的綜合實力。



在過去的幾年中，面對世界百年未有之大變局，特區政府積極作為，勇於擔當，從政治、經濟以及民生等方面推出了多項發展經濟以及惠及民生的政策，全面提升了香港的競爭力。施政報告中，有許多亮點讓人為之振奮，在這裡，筆者想就其中幾點談談自己的看法。



一、多管齊下發展新質生產力



新質生產力是提升國家競爭力以及綜合實力的核心，二十屆三中全會強調要“健全因地制宜發展新質生產力體制機制”，而今次的施政報告從香港的特點出發，從支持企業、科研以及人才等多方面入手，激發香港潛能，因地制宜發展新質生產力，逐步形成了政府為科技發展營造良好環境、大學為科技發展提供科研基礎以及企業為科技發展提供實踐的生態體系。



筆者一直認為，香港作為我們國家最開放的城市，完全有條件為我們國家在基礎研究中作出卓越的貢獻。施政報告提出推進第三個“InnoHK創新香港研發平台”以及推出新一輪15億元的“研究配對補助金計劃”，有力地支持了高校以及企業針對重點項目以及行業進行基礎研究，新質生產力中“0到1”的突破打下了堅實的基礎。

