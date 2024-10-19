江蘇蘇州姑蘇區運用片區協作機制破解難題

（圖源：新華社） 中評社北京10月19日電／據中國紀檢監察報報導，近日，江蘇省蘇州市姑蘇區虎丘街道紀工委聯合區市場監督管理局虎丘分局等部門開展行政審批領域專項整治，發現該街道經濟發展服務處工作人員龔某某個人賬戶與管理服務對象之間存在400餘筆轉賬交易，金額達80餘萬元，疑似存在違紀問題。



該街道紀工委隨即將此問題線索反饋至姑蘇區紀委監委，區紀委監委分析研判後，運用片區統籌協作機制，通過聯合辦案查實龔某某為他人在辦理企業工商註冊登記、變更等業務方面謀取利益，最終龔某某受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌受賄犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



姑蘇區紀委監委探索建立片區協作工作機制，統籌協調紀檢監察室、派駐紀檢監察組和街道紀工委，按“地域就近、利於協作”原則，組建4個協作片區，整合監督資源，實現力量統一使用。每個片區由委機關領導班子成員擔任片長，定期組織召開分析會，集中分析研判問題線索，扎口統籌線索管理、分配等工作，實現線索統一處置。



此外，該區紀委監委深化“室組”“組組”“室組街”協同聯動，充分發揮紀檢監察室在案件辦理方面的優勢，定期圍繞談話筆錄、外查取證、案情研判等環節，指導派駐紀檢監察組、街道紀工委提升履職本領。



自片區協作機制開展以來，該區發現問題線索94件，立案87人，以強有力監督保障重點行業領域專項治理，推動解決群眾急難愁盼問題28個。