《誰說台灣不是中國的》新書發布會在京舉行

中評社北京10月19日電／據中國台灣網消息，在台灣光復79周年紀念日即將到來之際，為進一步讓台灣同胞瞭解日本殖民統治的歷史真相，弘揚中華民族精神，傳承台胞的愛國情懷，10月18日，《誰說台灣不是中國的》新書發布會在北京台灣會館隆重舉行。此次活動以“兩岸一家，同根同源”為主題，吸引了兩岸學者、青年作家及媒體朋友共80餘人齊聚一堂，深入探討兩岸關係的歷史淵源。



此次發布會由全國台聯文宣部主辦，北京市台聯、九州出版社、台海出版社協辦，台海出版社發行部和北京台灣會館承辦。全書以翔實的歷史文獻和豐富的史料為基礎，梳理了從秦漢到現代的台灣史和兩岸關係史，又以板塊為序，從政治、經濟、社會、文化、制度、宗教等各方面深入闡述了兩岸密不可分的聯繫，系統闡述了台灣與大陸的深厚聯繫，展現了千年血脈不可分割的事實。



發布會上，全國台聯副會長王慧致辭，強調了兩岸同胞共同歷史文化的基礎底蘊：“廣大台胞要清醒認識到，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。”



台灣新黨主席吳成典通過視頻方式致辭。呼籲兩岸同胞能夠攜手共進，共同推動兩岸關係和平發展。他指出，本書的發布對於增進兩岸同胞的相互理解和信任具有積極意義。



書的作者範文議也在會上分享了他的創作初衷，強調本書旨在揭露“文化台獨”的謬誤，用確鑿的事實反擊賴清德及民進黨當局的“新兩國論”，為兩岸的文化與歷史連接提供堅實的依據。讓更多台胞瞭解台灣史和兩岸關係史，認清兩岸統一是歷史必然，“台獨”是逆流，是絕路。



此外，本次發布會特邀專家學者圍繞書中內容，從政治、文學、文化等多個角度深入分析了兩岸關係的緊密性。他們一致認為，隨著兩岸民間交流的不斷深入，必將有更多類似文化盛事推動兩岸關係的發展，進一步促進兩岸同胞的文化認同與情感共鳴！