江西九江開展服務走訪活動

中評社北京10月19日電／據中國台灣網消息，近日，九江市委書記劉文華赴九江經開區專題走訪調研台資企業發展情況。九江市委常委、統戰部部長章劍飛，九江經開區黨工委書記柯尊玉，九江市委秘書長匡建軍等參加走訪調研活動。



劉文華來到艾美特電器（九江）有限公司，走進生產車間、產品展區，全面瞭解企業生產經營情況，與九江市台協會長、該公司董事長蔡正富座談交流，勉勵企業堅持創新驅動，扎實推進產學研合作，協同發力打造科創平台，不斷延鏈補鏈強鏈，持續增添發展動能後勁；希望市台協充分發揮橋梁紐帶作用，團結廣大在潯台商台企積極投身九江經濟社會發展，吸引帶動更多台灣同胞走進九江、選擇九江、投資九江。



在瑞展動能（九江）有限公司，劉文華實地察看企業生產線，與項目負責人深入交流，詳細瞭解公司發展歷程、遠景規劃等情況，關切詢問生產經營中有無困難，希望企業錨定更高發展目標，加大在潯投資布局力度，積極擴能增產，加快數字化轉型步伐，不斷培育競爭新優勢，為九江加快打造區域製造業中心貢獻更大力量。



據悉，根據江西省2024年服務台企走訪活動的統一安排，為持續抓實抓細對台服務工作，打造九江“九事好辦”優化營商環境服務品牌，10月開始，九江市集中開展服務台企走訪活動，深入台企送政策、問需求、解難題、促發展。根據走訪工作安排，九江市縣兩級將對在潯77家台企進行全覆蓋走訪調研，助力台企紓困解難，增強台企發展信心，為推動台企高質量發展匯智聚力。（中國台灣網、九江市台辦聯合報導）