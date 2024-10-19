台胞台青在麗水：麗台融合　脈動兩岸

中評社北京10月19日電／據中國台灣網消息，通濟堰畔，荻草豐茂，丹桂和格桑正在麗水蓮都的古堰畫鄉裡馥鬱芬芳。江南秘境的秀山麗水讓旅居大陸多地的台胞高宏鎮決定在此詩意栖居。



“我來到麗水，其實是覺得這邊的山好水好，空氣更好。根據我的瞭解，麗水的環境品質在整個浙江省裡面是最好的，而且這裡也號稱是長壽之鄉。”高宏鎮如是告訴記者。



因為在當地生活深受中華文化的浸潤，他索性把自己的三個孩子都接到了當地讀書。“希望孩子們能夠盡早接受祖國文化的洗禮。”高宏鎮相信，他的孩子們在大陸能夠接受到更好的文化教育，未來也會擁有更好的發展空間。



麗水獨特的綠色生態優勢，不僅僅為高宏鎮這樣青睞宜居環境的台胞提供了理想選擇，也為渴望來到大陸就業興業的台胞提供了廣闊天地。2016年，台灣青年張宇寬來到麗水怡福家園養老院從事養老服務工作。8年來，他從一名小小的社工員一路奮鬥成為了護理院的副院長。



張宇寬說：“機會是靠自己爭取的。如果想要為自己爭取發展的機會，麗水是一個不錯的選擇，它是一個很好發揮個人能力的地方。”他希望有意向來到大陸謀求發展的台灣朋友不要有過多顧慮，可以以他為例，到大陸來尋求不同的機會，為自己的人生增添一道色彩。



不同於高宏鎮和張宇寬，台灣姑娘劉涵琳最初來到麗水是“緣”於一段跨越海峽的愛情。她與青田小夥兒因遊戲相識相戀並喜結連理，2016年，劉涵琳與身為廚師的丈夫共同創業開起了台式料理店，她把台灣風味與青田本土菜味進行融合，還把台式鹵肉飯打造成為了店內的招牌料理。每天早晚，他們的店內都“一位難求”，周邊的住戶也成了光顧小店的常客。

