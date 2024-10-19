瀘州市台協會正式成立

中評社北京10月19日電／據中國台灣網消息，近日，川台（瀘州）產業合作發展交流會暨瀘州市台灣同胞投資企業協會成立大會在瀘州市南苑會議中心召開。四川省台辦主任劉曉晨，瀘州市委副書記、市長餘先河，全國台企聯會長李政宏出席會議並致辭。成都、廈門、蘇州、中山、淄博等地台協會負責人，有關台資企業負責人等100餘名兩岸嘉賓參加會議。



國台辦經濟局專門發來賀信。賀信指出，近年來，瀘州市營商環境不斷改善、發展機遇日益增多，廣大台商台企紛紛看好瀘州、投資瀘州。成立瀘州市台協會是幫助台商台胞搶抓西部大開發和長江經濟帶發展機遇、分享中國式現代化成果的重要舉措，對於進一步深化川台融合發展具有積極意義。



成都、重慶、沈陽、長春等20餘個地方台協會以及台灣中華青年發展聯合會等島內團體組織也發來賀信。



劉曉晨指出，今天這場盛會是深入貫徹落實黨的二十屆三中全會和省委十二屆五次、六次全會精神，是與廣大台胞台商分享中國式現代化四川發展新機遇的交流合作大會，也是四川今年第三場川台產業合作發展交流會，既是川台交流合作的最新成果，也是一個新的起點。她熱烈祝賀瀘州市台灣同胞投資企業協會成立揭牌。希望瀘州市加強對瀘州市台協會工作的指導和支持，幫助在瀘台企放心發展、加快發展，在瀘台胞安心工作、舒心生活。希望瀘州市台協會充分發揮政企之間的橋梁紐帶作用，當好台商來川發展的“引導員”，助力台企做強做優的“服務員”，共促川台融合發展的“宣傳員”，為川台經貿交流合作作出新的貢獻。希望全國台企聯和各地台協一如既往大力支持四川與台灣深化各領域交流合作，關心在川台商台企，推動更多會員企業來川參訪交流、投資發展。她表示，我們將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，與廣大台胞台企共享發展機遇和政策利好，讓更多台胞台企搭上四川現代化建設快車。真誠邀請大家加快來川投資布局，融入四川“產業圈”，擴大自己的“事業圈”。



李政宏在致辭中表示，作為四川的重要城市之一，瀘州是一個投資興業的好地方。瀘州市台協會的成立，為瀘州與台灣經貿交流搭建了新的橋梁、增添了新的動力，也為全國台企聯增添了一名生力軍。全國台企聯將以此次活動為契機，進一步加強與四川、與瀘州的聯繫與合作，和瀘州市台協會一起多宣傳瀘州，協助更多的台商台企到瀘州投資創業、參訪交流、工作學習，為推動川台經濟融合發展、兩岸關係和平發展作出新的更大的貢獻。

