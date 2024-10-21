內地“三頭馬車”經濟數據勝預期　利好股市

中評社香港10月21日電／中國人民銀行啟動證券、基金及保險公司互換便利操作，推出股票回購增持再貸款，並預告年內或再下調存準金率0.25至0.5個百分點，加上內地“三頭馬車”經濟數據勝預期，A股及港股18日齊漲，港股當天收升725點或3.6%，大市成交2590億元，較上日急增約35%。



港股結束4日連跌



香港商報報導，恒指18日高開27點後曾升逾200點，此後一度升轉跌20點，低見20058點。當日，人行行長潘功勝表示，預計年底前擇機再降準0.25至0.5個百分點；與此同時，釋出眾多利好。內地及本港股市應聲造好。港股最多升873點，高見20952點，收報20804點，結束連續4日跌勢；國指收升292點或4.1%，報7471點；科指升251點或5.8%，報4600點。惟港股全周共挫447點或2.1%，兼連跌兩周共瀉1932點或8.5%；恒生科指亦連跌兩周，本周挫2.9%，兩周則共插12%。



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股連跌4天後略見技術性回升，惟氣氛審慎，大市技術上暫處大幅急升後的調整中。恒指連續8天反覆於10天線，即約21068點之下，現且看20000點支持點，大市如欲擺脫弱態，需穩守約20479點的20天線及21068點的10天線以上。



券商股顯著造好



內地21間金融機構即日起可向符合條件的上市公司和主要股東發放貸款，用於股票回購和增持。另外，人行委託特定的公開市場業務一級交易商，與符合行業監管部門條件的證券、基金、保險公司開展互換交易，獲取的資金可用於股票、股票ETF的投資和做市。



這些利好料令市場流動性大增，券商股因此顯著造好。其中，中金（3908）升11.6%，中信建投（6066）升9.4%，中國銀河（6881）升10.5%，申萬宏源（6806）升14.5%，華泰（6886）大升10.6%，廣發証券（1776）升9.7%，招商證券（6099）升17.9%，中信証券（6030）升13.6%。



A股逾5000個股上漲



至於A股，在利好提振下昨日大盤低開高走，18日午後更快速上攻。滬綜指盤中最高升逾4%，觸及3313點，深成指最多漲超7%，創業板指升幅更一度接近12%，惟三大指數尾市均小幅回落。截至收市，滬綜指報3261點，漲92點或2.91%；深成指報10357點，漲465點或4.71%；創業板指報2195點，漲161點或7.95%。兩市共成交20977億元。



兩市行業板塊全線飄紅，逾5000隻個股上漲。當天，多隻科技股王者歸來，半導體板塊整體狂飆逾10%領漲兩市，電子元件、軟件開發等板塊亦大漲6%。概念板塊中，高寬帶內存、中芯概念、AI芯片等板塊均開啟暴漲模式。