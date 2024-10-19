重慶南川打出教育“組合拳”　築牢思想防線

（圖源：新華社） 中評社北京10月19日電／據中國紀檢監察報報導，近日，重慶市南川區水江鎮組織黨員幹部前往南川監獄警示教育基地，其中一個教育環節是服刑人員講述違紀違法經歷，“以為吃點兒、喝點兒、拿點兒不是什麼大問題，結果走上違法犯罪的不歸路……”參加人員表示，這樣的現身說法讓人深受震撼，將提高警惕，擰緊紀律弦。



南川區紀委監委整合教育力量，聯合區司法局、南川監獄打造警示教育基地。該區紀委監委深挖警示教育資源，緊扣典型案例，推動基地及時更新身邊案、最新案，拍攝服刑人員懺悔自述微視頻，實現以“獄中人”教育“身邊人”的警示效果。今年以來，該區已有120餘家單位前往警示教育基地參觀學習，受訓4800餘人次，4名幹部主動交代問題。



此外，該基地還設置了以案促改促治流程圖，引導相關單位、行業、系統深入查擺問題、查漏補缺，把控風險排查、完善制度、專項治理、監督整改等環節，推動案發單位查找廉政風險點，修訂完善建設工程質量監督管理、農村集體“三資”管理等10餘項制度。



為擴大基地警示教育影響力和覆蓋面，南川區紀委監委推動基地打出教育“組合拳”，設置多項警示環節。同時，將該基地與區廉政文化公園、大觀園廉潔文化長廊等廉潔陣地串珠成鏈，形成“一園一廊一館一基地”廉潔文化教育平台，做到正面引導與反面警示有機結合，擴大教育影響力。