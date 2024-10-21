人手不足成本上升　日本半年逾五千企業破產

成本上升令日企經營越來越困難。資料圖片 中評社香港10月21日電／日本民間調查機構東京商工研究所公布的最新數據顯示，日本今年4月至9月的半年間，破產的企業數時隔10年再次突破5000家。



香港商報引述NHK報導，東京商工研究所情報部負責人阪田芳博介紹稱，與去年同期相比，因人手不足導致的企業倒閉數量今年增加了80.4%，這表明人手不足所帶來的影響正在迅速增加。



此外，日圓貶值導致原材料及能源等成本上升，而很多企業無法將這一壓力充分傳導至銷售端，導致處境艱難。



利潤率大不如前



阪田芳博表示，比如拉麵店的主要食材價格上漲，但如果直接提高拉麵的售價，顧客可能會因此減少消費，這導致許多餐飲店難以將成本上升的壓力轉嫁到消費者身上，從而導致利潤率下降，最終一些店舖因無法承受成本壓力而倒閉。這種情況不僅局限於拉麵店，整個餐飲行業都面臨類似問題。



在日本經營了13年餐飲店的店主表示，受原材料價格和人工費用上漲的影響，店舖的利潤率已經大不如前。店主表示，以前剛開始的時候，原料價格沒那麼高，人工成本也沒那麼高，利潤比現在高多了。現在利潤確實比以前來說比較少一點。



由於日本物價持續上漲，不少餐飲店不得不通過上調菜品價格來維持經營。



東京某居酒屋店主店主表示，今年1月份的時候漲了一次價，大概百分之二十幾，也不是全部都漲，就是一部分，漲了百分之二三十。但是今年原價方面還提高了很多，所以預計在明年1月還會再漲一次。



政府支援非長久之計



阪田芳博分析認為，當前日本各個地區的企業倒閉現象都有所增加。雖然政府的支持能夠在一定程度上減少企業倒閉的數量，但長期依賴外部支援並非長久之計。



阪田芳博表示，一些具備較強實力的企業能夠生存下來，而其他企業則陷入困境。這種現象在日本國內各個地區普遍存在，並且越來越明顯。企業倒閉的主要原因通常不是業績差或者壞帳問題，而是資金不足。企業最終需要自力更生，不依賴於外部的援助，才能真正走向可持續發展。