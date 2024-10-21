金價破2700美元再創新高　牛市料持續

來源：香港商報網 中評社香港10月21日電／由於圍繞美國大選的不確定性、中東衝突升級導致避險需求飆升，以及寬鬆的貨幣政策環境，人們紛紛湧向黃金這一被認為最安全的避風港，金價18日首次突破2700美元新高位。



分析馬爾漢尼指出，金價連續第四天上升，並跳升至歷史新高。主要央行仍處於減息模式，繼續利好非生息資產黃金；此外中東緊張局勢和美國政治的不確定性進一步提振金價，預料黃金牛市仍會持續一段時間。



不確定性和波動性上升



18日亞洲市盤中，黃金進一步走強，金價觸及2712.52美元，再創下紀錄新高。截至本港時間18日晚上9時，金價報2724.6美元，上升16.50美元。現貨黃金上漲0.71%，報2692.75美元。



馬爾漢尼表示，金價攀升至2700美元新高。這一勢頭受到主要央行預期減息的推動，減息往往會提振對黃金的需求。除此之外，不斷升級的中東緊張局勢和圍繞美國總統大選的不確定性是支撐黃金的另一個因素。



此前，以色列稱其軍方殺死了哈馬斯領導人辛瓦爾。這或會引發哈馬斯及真主黨等方面的報復行動。澳新銀行高級大宗商品策略師海恩斯表示，在中東緊張局勢加劇的情況下，避險需求得到了提振。



此外，WisdomTree的策略師沙赫還稱，美國大選是場競爭非常激烈的選舉。這就產生了大量的不確定性，而黃金往往是不確定時期的投資選擇。



瑞銀全球財富管理首席投資官哈弗勒領導的分析師在一封電子郵件中表示：“我們預計，在下屆美國政府敲定之前，不確定性和波動性將會上升。在動蕩的交易環境中，黃金和石油可以成為有效的投資組合對沖工具。”



此外，以聯儲局為首的全球寬鬆周期也是黃金上漲的一大因素。目前許多投資者押注，隨著聯儲局轉向寬鬆的貨幣政策，以及美國經濟增長放緩，將有助於推動金價進一步上漲。



大行齊聲看漲後市



儘管今年以來，黃金價格可以說是一路狂飆，倫敦現貨黃金今年前三季度的漲幅已經達到30%，有望刷新有史以來的年度漲幅紀錄（2007年漲30.86%），但華爾街仍是看漲聲不斷。



倫敦金銀市場協會（LBMA）年會的代表們預測，在未來12個月，金價有望升至每盎司2941美元，這意味著較當前金價水平還有接近10%的漲幅。



盛寶銀行商品策略主管漢森表示，本周稍早LBMA公布的調查顯示，黃金價格的基本預期是明年漲至3000美元附近。



高盛分析師最近將2025年初黃金目標價格從每盎司2700美元上調至2900美元，並指出各國央行的黃金購買量仍將保持結構性高位。



美國銀行策略師也表示，在其他傳統避險資產面臨越來越大的風險之際，黃金的吸引力越來越大。他們在最新報告中寫道：黃金看起來將成為最後的“避風港”資產，推動因素包括央行在內的交易商增加持倉。



美銀重申了明年年底金價達到3000美元的目標。



投資者應構建多元化投資組合



不過也有分析師認為，聯儲局減息周期開啟，將制約美債短期利率與美元上漲空間，降低黃金機會成本，利率環境對黃金偏暖，但需要留意本輪聯儲局減息與轉向寬鬆存在差異。同時，影響黃金走勢的避險情緒、全球央行購金需求及美元走勢仍存在不確定性。



分析師認為，儘管黃金被視作避險資產，但波動風險依然存在，投資者應理性投資並構建多元化投資組合，適時調整黃金持有策略。目前黃金處於歷史較高水平，影響黃金價格走勢不確定性因素仍然較多，對投資者專業性要求較高。因此，從穩健投資角度，投資者須理性投資、多元化投資組合，把握積存的節奏，並且防範潛在波動風險。