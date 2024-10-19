卓榮泰喊“釋憲”　 藍委：顯示處理政治無能

中評社台北10月19日電／“行政院長”卓榮泰18日稱，“立法院”不能“違憲”要求“政院”編列預算，若不得已，“政院”須思考是否將依法聲請“釋憲”。國民黨“立委”李彥秀批評，卓榮泰的“三不原則”，不願提出解決方案，不再請求韓國瑜邀集朝野和解、不請求賴清德院際協調，直接威脅“釋憲”，顯示卓處理政治的無能，“內閣”已經面臨嚴重的信賴危機。



根據《中時新聞網》報導，李彥秀表示，針對總預算案違法編列的僵局，卓榮泰昨天表示“若不得已，必須思考聲請釋憲”。她直言，“立法院”正在進行明年度總預算案的折衝協調，卓榮泰就迫不及待的對外表示“思考聲請釋憲”，根本就是極其惡意的政治挑釁，讓原本就脆弱的朝野互信雪上加霜。



李彥秀批評，卓榮泰的“三不原則”，不願提出解決方案，不再請求韓國瑜邀集朝野和解、不請求賴清德院際協調，直接就威脅端出“釋憲”的“核子武器”，再次證明卓榮泰處理政治的無能，化解政治危機進退失據。李彥秀表示，卓“內閣”已經面臨嚴重的信賴危機，“國會”得不到多數支持，府方得不到賴清德的幫助，輿論得不到民意的信任，“內閣”團隊到處放火，卓榮泰威脅申請“釋憲”“大砲打小鳥”，威脅的恐怕不僅是“立法院”，更是向賴清德喊話。



李彥秀說，卓榮泰真的把自己當黑道大哥，把大法官當成圍事小弟，不滿意就大法官解釋，讓大法官淪為解決政治紛爭的“工具人”，這才是民主政治最大的悲哀。