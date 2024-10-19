亞特蘭大聯儲行總裁：今年餘下時間只減息一次

中評社香港10月19日電／美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克預計，在今年最後兩次政策會議，聯儲局只會減息一次，減幅0.25厘。他又說，最初減息半厘令聯儲局能夠應對任何可能發生的情況。



香港電台報導，博斯蒂克在一個活動上表示，對減息保持耐心，確保通脹不會停滯在聯儲局2%目標之上。 他認為，聯儲局的政策利率區間應該由現時4.75-5厘，到明年底前下降到3-3.5%左右，屆時通脹率將達到2%目標。