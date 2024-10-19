深耕細作，穩步推進制度型開放

廈門港海天碼頭。（圖源：新華社記者 林善傳攝） 中評社北京10月19日電／據人民日報報導，秋日的福建廈門，晴空如洗。在中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區，綜合服務大廳內通關服務、企業備案等業務有序開展。



10月16日上午，習近平總書記在廈門考察了中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區，參觀自由貿易試驗區建設成果展，聽取當地擴大改革開放、探索海峽兩岸融合發展新路等情況介紹，同綜合服務大廳窗口工作人員互動交流。總書記強調，福建和廈門要適應形勢發展，穩步推進制度型開放，對接國際高標準深耕細作，多出一些制度性、政策性成果，為擴大高水平對外開放再立新功。



自貿試驗區，就是要大膽試、大膽闖、自主改。



廈門自貿片區自成立以來穩步推進制度型開放，在制度創新等領域先行先試，結出累累碩果。



10月17日，一架飛機搭載著廈門企業出口到巴西聖保羅的貨物，從廈門高崎國際機場起飛。



“從貨物抵達貨站入倉到通關放行，只需要不到半小時。”廈門自貿片區管理委員會信息化服務中心副主任嚴偉榮介紹，企業登錄廈門國際貿易“單一窗口”金磚國家服務專區，進入航空電子貨運平台，提交申請，便可實現“通關＋物流”一體化服務。



廈門國際貿易“單一窗口”金磚國家服務專區是國內首個面向金磚國家經貿領域的公共服務平台。嚴偉榮介紹，為了更好服務與金磚國家的貿易往來，片區對原先國際貿易“單一窗口”內的金磚板塊進行整合提升，方便金磚國家貿易企業辦理業務、獲取資訊，提高辦事效率。



“我們將進一步拓展金磚國家服務專區功能，結合企業實際需求，上線服務金磚國家貿易企業的更多應用，助力高水平對外開放。”嚴偉榮說。



不斷升級的國際貿易“單一窗口”，是廈門自貿片區持續推進制度創新的縮影。自掛牌以來，廈門自貿片區累計推出創新舉措606項，其中全國首創142項，31個改革試點經驗在全國復制推廣。

