日用品變少　韓國超市逐漸變身食品店

韓國首爾市民在一家超市購物。新華社記者王益亮攝 中評社北京10月19日電／據新華社報導，隨著網絡購物日益流行，韓國多家大型連鎖超市面對競爭壓力，紛紛轉型以適應新形勢。它們逐漸把銷售重心放在果蔬、生鮮等食品上，變得不再像傳統意義上什麼都可以買到的超市。



韓國《中央日報》近日報導，不少人注意到一個有趣現象：現在隨便走進大型連鎖超市Homeplus在韓國首都首爾的一家門店，就可以看到五花八門的新鮮蔬菜、水果、肉類、泡菜以及方便面、零食、即食食品等，但是要買肥皂、洗滌劑等日用品，反倒沒那麼容易，有時候就算店裡有售，也是放在最不起眼的貨架上。



以往超市給人的印象是“什麼都賣”，從家用電器到圖書文具，從食品日雜到箱包鞋服，堪稱應有盡有。然而，近年來隨著網購流行，韓國消費者更喜歡選擇從網上購買家電、化妝品、服裝鞋帽等商品，因為價格更低廉、送貨速度也快，去超市購買這些商品的需求隨之降低。



據首爾大學研究人員全美永（音譯）觀察，由於城市面積小，網購的時效優勢在韓國更為明顯，次日送達早已輕鬆實現，一些商家甚至可以實現在30分鐘內為消費者送貨上門，“這樣他們更沒必要去實體店購物了”。



此外，即便是需要去線下實體店，韓國不少消費者也會去“大創”這樣的平價日用品銷售店。大創銷售的商品價格往往在1000韓元至3000韓元（約合5.22元至15.66元人民幣）之間。



面對新形勢，韓國Homeplus、易買得、樂天瑪特三大連鎖超市採取了相似的應對之策：不再追求銷售全品類商品，而是將重點放在食品上。



業內人士介紹，韓國大型連鎖超市通過數十年時間打造了龐大而緊密的銷售網絡，這使得它們在銷售新鮮食品、冷藏冷凍食品等方面，不僅比網購平台更具時效優勢，也往往更具價格優勢。

