國家外匯管理局：我國外匯市場表現較強韌性

中評社北京10月19日電／據人民網報導，“今年以來，面對各項風險挑戰，我國外匯市場總體經受住了考驗，表現出較強韌性。特別是下半年以來，隨著內外部環境改善，我國外匯市場形勢逐步趨穩向好，人民幣對美元匯率企穩回升，外商直接投資有所改善，外資配置人民幣資產的積極性提升，企業對外投資活動更加平穩有序。”中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新18日在2024金融街論壇年會上表示，展望未來，我國外匯市場穩健運行、國際收支基本平衡仍將是發展的主基調。



朱鶴新表示，近期，中央政治局會議對經濟工作作出重要部署，多部門加力推出一系列增量政策。我國外匯市場穩定發展的基礎更加堅實，國際收支結構也將在改革開放中持續優化。經常賬戶將在維護國際收支平衡中繼續發揮基礎性作用，跨境資本流動穩健性有望增強，外匯市場韌性將繼續提升，外匯儲備將繼續發揮維護國家經濟金融穩定的“壓艙石”作用。



“當前我國外匯市場運行環境正發生邊際變化，為我們以開放促改革、促發展提供了有利條件。”他說，國家外匯管理局將統籌發展和安全，扎實推進深層次改革和高水平開放，健全與更高水平開放型經濟新體制相適應的外匯管理體制機制，以外匯管理“四個聚焦”助力推進中國式現代化。



在推進外匯管理改革創新方面，朱鶴新介紹，一方面，更加注重系統集成，加力推動銀行外匯展業改革提質擴面。另一方面，更加注重突出重點，健全外匯服務實體經濟的激勵約束機制。



“近年來，我們探索推動商業銀行外匯業務流程再造，在防控風險的同時，解放了銀行生產力，試點銀行為優質客戶辦理外匯業務的平均時間縮短了50%以上。”他說，下一步按照既“放得活”又“管得住”的要求，將以展業改革為抓手，全面優化事前盡職調查、事中差異化審核、事後監測報告的管理框架，把更多銀行納入政策範圍，營造“越誠信越便利”的外匯政策環境。



朱鶴新同時表示，圍繞發展新質生產力，國家外匯管理局以科創企業、中小微企業為重點做好金融“五篇大文章”，強化對重大戰略、重點領域、薄弱環節的全鏈條外匯服務。迭代式、集成化升級外匯便利化政策體系，推動貿易外匯收支便利化、跨國公司資金池等政策提質增效，擴大外債登記便利化、“科匯通”等試點，支持貿易新業態健康發展，探索出台更多便利化舉措，激發經營主體活力。推進外匯儲備多元化運用，堅持商業化原則，統籌支持重大標誌性工程和“小而美”民生項目，助力高質量共建“一帶一路”走深走實。

