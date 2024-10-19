前9月全國鐵路發送旅客33.3億人次

中評社香港10月19日電／記者19日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至9月，全國鐵路發送旅客33.3億人次，同比增長13.5%，再創歷史同期新高，全國鐵路運輸安全平穩有序。



新華社報導，今年以來，鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好今年新開通線路能力，優化旅客列車開行方案，千方百計挖潛運輸能力，全國鐵路日均安排開行旅客列車10792列，同比增長9.8%。1至9月全國鐵路開行旅遊列車1430列，助力旅遊經濟、銀發經濟發展；加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵發送

跨境旅客近1990萬人次、同比增長43.1%，中老鐵路發送跨境旅客19萬人次。



與此同時，鐵路服務品質進一步提升。鐵路12306推出同車接續、學生訂票專項服務等新功能，積極推廣新型票制服務，計次票、定期票已覆蓋60條線路，旅遊套票已覆蓋11條線路。鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車，全國120個車站可實現便捷換乘，80餘個車站提供互聯網訂餐服務，“靜音車廂”服務拓展至92列動車組列車。



國鐵集團客運部負責人表示，下一步，國鐵集團將密切關注客流需求變化，加強旅客運輸組織，動態優化列車開行方案，豐富客運產品供給，提升站車服務品質，努力讓廣大旅客出行體驗更美好。