世界首個私人空間站“避風港1號”揭秘

中評社北京10月19日電／據科技日報報導，由於最近的美國宇航員被困國際空間站事件，讓人們意識到那裡的環境極其狹小：宇航員們不得不睡在僅比電話亭稍大的臥室裡，使用的是真空馬桶，並且連續幾周穿著同一套內衣。



但對於未來的太空旅行者而言，即將於2025年8月發射的世界首個私人空間站——“避風港1號”可能提供不一樣的選擇。據Vast官網報導，這個由美國太空企業Vast構思的空間站即將發射，它承諾提供一個比現有國際空間站更加現代化、更寬敞的居住空間。



“避風港1號”由Vast與知名設計師彼得·拉塞爾－克拉克聯手打造。這位曾與蘋果公司合作過的設計師表示，在零重力環境下設計出既高效又舒適的空間是個獨特的挑戰，而“避風港1號”的內部裝修正體現了這種前所未有的嘗試，旨在確保乘客享受最佳的太空生活體驗。



從外觀上看，“避風港1號”可能與其他航天器無異，但其內部卻別有洞天。溫暖舒適的氛圍貫穿整個艙室，全木楓樹裝飾增添了家的感覺。特別值得注意的是，為了給漂浮中的宇航員提供更多安全保障，空間站內壁覆蓋了柔軟材質。4個專為機組人員準備的私人宿舍分布於主走廊上下方，不僅提供了休息之所，還允許他們更衣、娛樂以及通過星鏈系統與地球上的家人保持聯繫，從而獲得更好的夜間睡眠質量。



解決太空中睡眠問題也是“避風港1號”的一大亮點之一。借助正在申請專利的獨特睡眠系統，該站能夠根據每位使用者的需求調整壓力分布，無論是側臥還是仰臥，都能享受到如同家中大床般的舒適度。



公共區域占地24立方米，兼具餐廳、健身房、實驗室及休閑區等多種功能。當不使用時，餐桌可巧妙地收納入地板之下；透過寬大的觀景窗，宇航員還能盡情欣賞到壯麗的地球景觀；這裡配備了一流的健身設施，包括一套可調節阻力帶系統，專門針對肌肉骨骼健康設計的多種訓練方案，能幫助宇航員維持身體狀態。



參與過多次長期任務、累計在軌時間超過200天的NASA資深宇航員安德魯·菲斯特爾對這一項目給予了高度評價，並就如何優化乘員體驗提出了寶貴建議。



儘管目前尚未公布建造“避風港1號”的具體成本，但據Vast透露，至空間站正式投入使用前，預計將投入約10億美元的資金支持。這標誌著商業航天領域邁出了重要一步，也為未來更多普通人實現太空夢鋪平了道路。